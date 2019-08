'Erkenci Kus: Pájaro soñador': Can, incapaz de olvidar a Sanem, busca una excusa para quedarse a su lado

Can se encontraba en su barco, rumbo a lo desconocido, a punto de marcharse definitivamente de Estambul para olvidar de una vez por todas a la escritora, cuando el inesperado encuentro del nuevo libro de Sanem le hace echar la vista atrás. Tras volver a recordar todo lo vivido con ella, a Can se le hace imposible irse sin intentarlo una vez más, aunque pocas esperanzas queden ya en el interior del protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'.

Can y Sanem se reencuentran en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

Lo que el fotógrafo no sabía es que la joven se encuentra en el mismo punto que él y que poco antes de salir del puerto en su barco, Sanem había corrido tras él con la intención de impedir que se marchara para siempre. Lástima que, para cuando llega, ya es demasiado tarde, habiendo zarpado Can mucho tiempo antes. No obstante, finalmente, el fotógrafo termina por ser consciente de lo mucho que va a echar de menos a la escritora, un sentimiento desolador que causa su vuelta a Estambul con el objetivo de estar cerca de ella con la excusa de que su barco se ha roto, ocultado que haya sido él el responsable de la avería.

El reencuentro se produce justo cuando Sanem espera, sin muchas esperanzas, el regreso de Can en el puerto. Mientras el sol se esconde lentamente en el horizonte y la joven escritora va perdiendo poco a poco la fe en que regrese, el sonido de unos pasos firmes le hace voltearse, encontrandose frente a frente con Can, que ha regresado para volver a estar cerca de Sanem.

Las dudas de Sanem

Sin embargo, aunque la escritora siga enamorada de Can y no esté dispuesta todavía a olvidarle, una parte de ella le dice que deje de seguir luchando por la relación y le deje marchar: "Una parte de mí quiere pedirle que se vaya pero la otra quiere que se quede". Sanem sabe que no es fácil dejar atrás cosas que uno quiere y desea, pero a veces es lo mejor para todos. ¿Volverá a internarlo una vez más? ¿O se forzará a olvidar a Can?.