'Erkenci Kus: Pájaro soñador': Un malentendido aleja definitivamente a Can de Sanem en su regreso a Divinity

La historia de amor entre Can y Sanem parece estar todavía lejos de llegar a buen puerto en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', y es que los planes de Yigit y Hüma parecen haber dado sus frutos tras mucho esfuerzo. A pesar de haber pasado un año entero separados, sus sentimientos no han disminuido ni mucho menos cambiado, razón por la cual la joven escritora rechaza una de las oportunidades más importantes de su vida.

Can y Sanem en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

La propuesta llega por parte de Yigit, el cual, tras la vuelta del fotógrafo, planea nuevas y rocambolescas formas de alejar a la pareja. El editor jefe propone a Sanem viajar junto a él a Nueva York, donde una residencia para jóvenes artistas le espera en una de las mejores zonas de Manhattan. Sanem, sin embargo, no se siente con ganas de alejarse de su casa, de su gente y, aunque no lo verbalice, de Can.

El fotógrafo, que estaba espiando la conversación de la escritora con su jefe, entiende mal las palabras de Sanem y, creyendo que se marcha, él decide hacer lo mismo, no sin antes despedirse de ella por última vez. Can acude al rinconcito del jardín donde Sanem suele escaparse a crear perfumes y frascos con diferentes aromas naturales y allí le pide que regale uno antes de que se marche.

Tiempo para el amor

Pero no todos tienen tan poca buena suerte como nuestra pareja protagonista y aún hay quien es capaz de encontrar el amor. El afortunado es el padre del fotógrafo, quién, por casualidades del destino, se reencuentra con su único y gran amor, años atrás perdido. Mihriban reaparece inesperadamente gracias a Sanem, y pronto descubren que la llama de la pasión siguen tan encendida como años atrás.