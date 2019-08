'Erkenci Kus: Pájaro soñador': La ingeniosa trampa de Can para desenmascarar a Yigit y recuperar a Sanem

Son muchas las razones que separan a los protagonistas de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' de tener un final feliz: sus diferentes formas de ver la vida, sus distintos objetivos profesionales... Pero de entre todos ellos destaca uno por encima de todo: Yigit. El editor jefe se ha convertido en todo un estorbo para la tan esperada reconciliación de Can y Sanem después de un año separados.

Can en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

El jefe de Sanem dinamitó la poca confianza que quedaba en la escritora hacía Can cuando decidió quemar el diario de ella y culpar de ello al fotógrafo. Un hecho que derivó en la posterior marcha de Can, que decidió regresar al verse incapaz de olvidar a Sanem por completo, aunque con pocas esperanzas de volverla conquistar: "Yo no tengo fe en nada y Sanem tampoco la tiene en mí. Lo que más me duele es que cree a Yigit y no a mí".

Tras confesarle sus sentimiento a Emre, su hermano, este le pregunta sobre la posibilidad de que alguna cámara oculta en la cabaña hubiera grabado la escena de Yigit quemando el cuaderno. Can, consciente de que ninguna cámara ha podido grabarlo, se le ocurre la idea de ocultar ese dato a al editor y hacerle creer que unas imágenes de él pillado "in fraganti" están en su poder para así hacerle confesar.

El plan de la reconciliación

Mientras Can intenta, a su manera, arreglar la situación con Sanem, los amigos más cercanos de estos idean un plan para volver a juntar a la pareja, ya que no creen que de otra manera puedan llegar a ser felices. "Voy a hacer todo lo que pueda por ellos. Son el uno como el otro pero la tempestad les separó", se propone Aziz, el cual cuenta en todo momento con la ayuda de Mihriban, el padre del fotógrafo.