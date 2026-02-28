España triunfa en Viña del Mar 2026 con María Peláe y Antoñito Molina

España firmó una de sus noches más brillantes en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, celebrado en el emblemático anfiteatro Quinta Vergara. En el escenario más exigente de Latinoamérica, la malagueña María Peláe y el gaditano Antoñito Molina destacaron con sus participaciones, logrando unos grandes reconocimientos en sus respectivas categorías: competencia folclórica e internacional, respectivamente.
María Peláe compitió en la categoría folclórica con una propuesta de fuerte identidad andaluza y mensaje social con la canción 'Que vengan a por mí'. Su actuación, cargada de matices y carácter, hizo que se llevase la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete en su categoría, mientras que los chilenos A los cuatro vientos ganaron a la mejor canción con 'Valoración'.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Por su parte, Antoñito Molina defendió su tema en la competencia internacional con una actuación vibrante del tema 'Me prometo'. Su canción, que mezcla sensibilidad pop con raíces del sur, destacó frente a representantes de otros países y finalmente se hizo con la victoria en su categoría, alcanzando la Gaviota de Plata como ganador de la competencia internacional.
Lo de Elettra Lamborguini y las Ketchup ha sido más grande que lo de Lourdes. Qué fantasía. #Sanremo2026 pic.twitter.com/i7zKG6tawP— Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 27, 2026
España, también representada en Sanremo 2026
Siguiendo la estela de la presencia española en festivales internacionales, la noche del 27 de febrero de 2026 ha estado marcada por la 'serata cover' del Festival de Sanremo, el famosísimo certamen italiano. En ella, la artista Elettra Lamborghini invitó a Las Ketchup a cantar y bailar 'Aserejé', sumando al trío a la lista de españoles que ya han pisado el escenario del Teatro Ariston, como Aitana, Ana Mena o Raquel del Rosario.