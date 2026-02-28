FormulaTV
DOBLE GAVIOTA DE PLATA

España triunfa en Viña del Mar 2026 con María Peláe y Antoñito Molina

La representación española también llega al festival de Sanremo 2026 con Las Ketchup.

Por Almudena M. LizanaPublicado: Sábado 28 Febrero 2026 14:07 (hace 8 horas)

España firmó una de sus noches más brillantes en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, celebrado en el emblemático anfiteatro Quinta Vergara. En el escenario más exigente de Latinoamérica, la malagueña María Peláe y el gaditano Antoñito Molina destacaron con sus participaciones, logrando unos grandes reconocimientos en sus respectivas categorías: competencia folclórica e internacional, respectivamente.

María Peláe compitió en la categoría folclórica con una propuesta de fuerte identidad andaluza y mensaje social con la canción 'Que vengan a por mí'. Su actuación, cargada de matices y carácter, hizo que se llevase la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete en su categoría, mientras que los chilenos A los cuatro vientos ganaron a la mejor canción con 'Valoración'.

Por su parte, Antoñito Molina defendió su tema en la competencia internacional con una actuación vibrante del tema 'Me prometo'. Su canción, que mezcla sensibilidad pop con raíces del sur, destacó frente a representantes de otros países y finalmente se hizo con la victoria en su categoría, alcanzando la Gaviota de Plata como ganador de la competencia internacional.

La edición de 2026 del Festival de Viña del Mar quedará así marcada por la presencia española en el palmarés de esta cita anual chilena. Más allá de los premios, las actuaciones de María Peláe y Antoñito Molina demostraron que la diversidad y la autenticidad pueden traspasar fronteras y conectar con gente de todo el mundo.

España, también representada en Sanremo 2026

Siguiendo la estela de la presencia española en festivales internacionales, la noche del 27 de febrero de 2026 ha estado marcada por la 'serata cover' del Festival de Sanremo, el famosísimo certamen italiano. En ella, la artista Elettra Lamborghini invitó a Las Ketchup a cantar y bailar 'Aserejé', sumando al trío a la lista de españoles que ya han pisado el escenario del Teatro Ariston, como Aitana, Ana Mena o Raquel del Rosario.

