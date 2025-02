Por Pablo Fernández Pérez | |

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos musicales más grandes de forma internacional. Por él han pasado artistas de la talla de Tom Jones, Backstreet Boys, Elthon John o Christina Aguilera y ha visto el debut de cantantes que más tarde se convertirían en referentes de la música latina, como Luis Miguel. Este 2025, España ha participado llevando a Nia Correia, quien está teniendo muy buenos resultados clasificatorios.

Nia Correia en el Festival de Viña del Mar

El emblemático festival, celebrado, ha superado ya la cuarta noche y, después de la votación del jurado y del público,junto con los representantes de Chile y México. La extriunfita canaria, que actuó con su canción 'Caminito de lamento', encantó con su puesta en escena y energía, consiguiendosobre 7.

"A unos 10.000 km de mi casa, cantando la canción por la que nace mi primer disco y haciendo lo que más me gusta en el mundo", escribía Nia en su perfil de Instagram, celebrando su pase a la final. "Estoy tan agradecida a cada persona que ha votado, aunque ayer dijeran que fueron pocos, yo sé que no es así. Mi gente está conmigo y lo sé, a mis compañeros y amigos artistas que me han apoyado, a mis amigas que las tengo locas poniéndose la alarma, mis viejitos y mi mami que están orgullosos de mí", agradecía la cantante.

Aquí tienen mi actuación de ayer!



Es taaan fuerte. Estamos en la final en el festival de música latina más importante del mundo, a 10.000km de casa 🥹🥹



Hoy me vuelvo a subir a ese escenario y les voy a demostrar lo que hace una canaria cuando se deja el alma 🇮🇨🩷🩷 pic.twitter.com/eGG3RLJJkZ — NIA (@NiaCorreia) February 28, 2025

No se lo ponen fácil

A pesar de todo, hay momentos en los que los medios técnicos no se lo han puesto fácil a la canaria. Según se conocía el pasado 26 de febrero, se producía un apagón a nivel nacional en Chile, país donde se desarrolla el evento, lo que provocaba el retraso de las actuaciones. La propia cantante avisaba de lo que ocurrió en X, anteriormente Twitter: "Ayer se suspendió el festival por el apagón nacional. Hoy retomamos, pero yo actuaré mañana, ha cambiado la programación", pidiendo de nuevo el cariño de sus seguidores en las votaciones. Faltará por ver si Nia se corona como la mejor intérprete internacional el sábado 1 de marzo, donde compite contra Dani Ride y Kakalo.