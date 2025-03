Por Pablo Fernández Pérez | |

Después de que la cantante Nia Correia se clasificara esta misma semana en el Festival Internacional de Viña del Mar representando a España, la canaria debía enfrentarse a los representantes de Chile y de México, también clasificados para la última fase, este viernes 28 de febrero. Una ocasión muy especial para la artista que culminó de la mejor forma posible: Nia ganó el premio a mejor intérprete y se trae a casa la Gaviota de Plata a mejor intérprete en la competencia internacional.

Nia Correia en el Festival de Viña del Mar 2025

Esta suponey ha sido gracias al enorme trabajo y esfuerzo de la canaria con sus dos canciones:. Correia no solo demostró sus dotes vocales, sino que deslumbró y brilló con sus números de baile con coreografías de salsa,

"Decidí presentarme porque quería conectar con el público latino y creo que no hay mejor manera de hacerlo que en este festival", comentaba la actriz a la agencia EFE. Durante todo el concurso, la cantante se ha mostrado muy agradecida en todo momento: "Estoy tan agradecida a cada persona que ha votado, aunque ayer dijeran que fueron pocos, yo sé que no es así. Mi gente está conmigo y lo sé, a mis compañeros y amigos artistas que me han apoyado, a mis amigas que las tengo locas poniéndose la alarma, mis viejitos y mi mami que están orgullosos de mí".

Los rivales que ha tenido en el festival

De la misma forma, nada más ganar, la canaria lo hizo público en sus redes sociales con una foto en la que se mostraba pletórica con la Gaviota de Plata y la bandera de España. Un triunfo que Nia ha obtenido después de mantenerse como una de las favoritas desde el inicio del certamen, donde ha tenido que enfrentarse a artistas como Santi Borda, Gerónimo Sims, Dani Ride, Cecille y Kakalo, de países como Argentina, Bolivia o Italia, el último de los cuales obtuvo el premio a la mejor canción con "Tierra trágame".