Esperanza Aguirre acusa a Telemadrid de ser "podemita" y la cadena responde con contundencia

Esperanza Aguirre, la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado 'La hora de La 1' para ser entrevistada por Mónica López. Juntas han hecho un repaso a la actualidad política y social de nuestro país y evidentemente ha habido tiempo para hablar de la gestión que se está haciendo en la comunidad que ella presidía en cuanto a la crisis del coronavirus se refiere. Aguirre no ha dudado ni un segundo en aplaudir el trabajo de Isabel Díaz Ayuso, pese a las críticas que esta ha recibido.

Esperanza Aguirre y María Rey ('120 minutos')

Gran apoyo a Díaz Ayuso

Esta ha calificado a Díaz Ayuso como "una crack y valiente"; cree que "por eso molesta tanto a la izquierda" y la ha invitado a "seguir haciéndolo todo como hasta ahora". Aguirre está convencida que "el Gobierno está decidido a derrocar al gobierno de Madrid (...) y que quiere derrocar también la transición e instituciones" y se ha mostrado segura que van a intentar hacerlo de la mano de Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. "Espero que no acepte todas las ofertas difíciles de rechazar que va a recibir para hacerlo", ha sentenciado al respecto.

Defiende a VOX

Esta tampoco ha dudado en defender la moción de censura que lidera VOX y es que según ha afirmado, "si votásemos que no, la inmensa mayoría de los españoles pensaría que no tenemos nada que censurar a Sánchez". Aguirre cree que ahora la mejor forma para evitar que el líder del PSOE siga en el poder es que se una la centroderecha y por ello ha querido convertirse también en mediadora entre los líderes de PP y VOX esencialmente para que estos se unan y creen un bloque político sólido. Sobre el partido liderado por Santiago Abascal, Aguirre ha defendido que "es un partido totalmente constitucional" que "está más a la derecha" pero con quien los populares deberían unirse, según ella.

La crítica a Telemadrid...

Paralelamente, esta no ha dudado en cargar de nuevo contra Telemadrid, la televisión autonómica madrileña que esta logró controlar cuando presidía la Comunidad. Aguirre se ha lamentado de las críticas que Ayuso recibe en medios de comunicación: "Pobre porque le atacan todos los medios de comunicación. No tiene ni a Telemadrid, que es podemita a muerte". Evidentemente, la política ha recibido una respuesta inmediata en '120 minutos', el magacín diario que conduce María Rey en Telemadrid. La periodista no ha dudado en replicar la afirmación que minutos antes ha hecho la política.

... y la respuesta de la cadena

"Dice que este medio es podemita a muerte. Bueno, es la opinión de Esperanza Aguirre, siempre respetable. En cualquier caso aquí, en Telemadrid, siempre ha habido espacio para todas las voces y siempre será bienvenida", ha empezado diciendo Rey, mientras Miguel Ondarreta, copresentador del espacio, ha añadido: "En Telemadrid estamos convencidos de seguir defendiendo la pluralidad, el rigor y con el servicio como bandera, más si cabe en estos momentos de tanto ruido e incertidumbre a todos los niveles". Paralelamente, y para finalizar, la presentadora del formato matinal de Telemadrid ha sentenciado: "Y lo bueno que tiene la experiencia, los años, el recorrido, es que uno puede decir lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y eso tiene todo el derecho a decirlo Esperanza Aguirre. Aquí nos podremos equivocar, pero no con carnets en la boca".