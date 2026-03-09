Esperanza Gracia cierra su etapa en Mediaset tras 30 años: "No tengo audiencia ninguna"

Esperanza Gracia, uno de los rostros históricos de Mediaset España, se despide de Telecinco. La astróloga ha confirmado su marcha de la cadena durante una entrevista en 'Fiesta' en la que ha repasado algunos de sus mejores momentos. "Se cierra una madrugada que ha durado 30 años, son tres décadas. Yo pienso que hay un momento determinado en el que el mundo cambia, tú también cambias y hay otras formas de poder relacionarte", explicaba.
"El horóscopo lo haré hasta el día en que me muera o mientras tenga cabeza", le aseguraba a Emma García. La astróloga esgrimía las razones por las que pone fin a 'El Horóscopo de Esperanza Gracia': "Hay otras formas que no me obligan a un trabajo tan excesivo todas las noches y porque a las 2:30h de la madrugada, cuando me veían las personas mayores, las personas mayores ya no están, la siguiente generación tampoco ya porque ve otra cosa y los millennials y los Z me ven por otro lado, entonces me quedo que no tengo audiencia ninguna más que vosotros".
A continuación, Emma García ha recordado la mítica frase de Esperanza Gracia que se ha convertido en parte de la cultura pop del país: "¿hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?". "Es una frase que salió y todo el mundo la empezó a copiar y ahora me dicen: '¿tú eres la de algo te inquieta?'", comentaba Gracia en el plató.
Su último trabajo en Mediaset
"Siempre que nos encontrábamos por los pasillos era una delicia verla porque te daba un cariño, una buena energía, unas bonitas palabras... Era como un empujón en momentos complicados para mí", se deshacía en halagos Emma García. Para cerrar su etapa en Mediaset, Esperanza Gracia ha realizado su última lectura del horóscopo que ha culminado con la entrega de un ramo de flores.