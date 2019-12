Estela Grande, dispuesta a perdonar una infidelidad de Diego Matamoros: "No puedo reprochárselo"

Estela Grande fue la estrella principal de la entrega de 'GH VIP: Límite 48 horas' emitida el 3 de diciembre en Telecinco y es que la concursante tuvo tres visitas en la misma noche. Primero se encontró con Kiko Jiménez, luego con Sofía Suescun y como guinda del pastel, su marido, Diego Matamoros. Este último no llegó muy contento con la organización del reality. Consideraba que les habían hecho una encerrona al llevar a Sofía y a Kiko: "Esto podía haber esperado. Es una cerdada auténtica", recalcó Matamoros.

Encuentro entre Estela Grande y Sofía Suescun en 'GH VIP 7'

Después de toda la información que recibió, parecía que Estela había reforzado su relación con Diego. Sin embargo, a medida que ha ido recordando lo que ocurrió aquella noche se ha ido dando cuenta de pequeños detalles e indirectas que la dijeron sobre una posible infidelidad de su marido: "Las confusiones de sentimientos aquí se pueden entender pero otra cosa es fuera en discotecas, ¿sabes?", la dejaba caer Suescun entre muchas otras frases. Estela despedía a Sofía intentado convencerla de que Kiko Jiménez tiene muchas cosas buenas mientras que Sofía remataba su misión con unas palmaditas en la pierna de Estela: "Ojalá pudiera decir lo mismo del tuyo".

Pues bien, Estela lo ha estado comentando con sus compañeras y estas consideran que debería hablarlo con él fuera: "No te dispares y háblalo con él. Conozco a Diego y es un tío que merece la pena", decía Mila. Eso sí, la tertuliana de 'Salvame' tiene claro por donde van los tiros: "Si ha venido Sofía con ese mensajito y el otro te ha dicho que mires por ti... vete preparada porque igual es una chorrada pero lo tienes que hablar con él".

Estela en la conversación con sus compañeras de 'GH VIP 7'

Alba también considera que Estela debe ponerse en lo peor para que el golpe luego no sea tan duro pero Grande está tranquila: "Tengo que hablar con él y aunque me encontrase con eso, no puedo reprochárselo. Por lo menos, ahora mismo. Que eso no significa que no me duela pero con todo lo que ha sufrido, si lo hago, lo voy a hacer en mi casa". Carrillo nada de acuerdo con ese argumento la ha dicho a su amiga que por muy mal que lo haya pasado Diego, ella debería pedirle explicaciones una vez fuera del reality: "Eso no justifica que se pire y se líe con una".

Las supuestas infidelidades de Diego Matamoros

Aunque estaba previsto enseñar a Estela un vídeo recopilatorio con toda la información que había salido sobre las supuestas infidelidades de Diego, finalmente la organización del reality no lo emitió. Ylenia, Lola Ortiz o Lara Álvarez son algunos de los nombres que se han mencionado a lo largo de estos meses en los diferentes platós. Si finalmente este jueves 5 de diciembre Estela es la expulsada (ya que se encuentra nominada con Adara Molinero), será entonces cuando vea todos los vídeos en los que conocerá la verdad sobre su marido.