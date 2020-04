Esther Aranda carga contra 'OT 2008': "Manu Guix era un falso y Àngel Llàcer no ayudaba un cojón"

La conocimos en la sexta edición de 'Operación Triunfo' y, desde la Gala 1, se convirtió en historia de la televisión española. No fue por conseguir el minuto de oro o ser la gran favorita del público. Las polémicas valoraciones de Risto Mejide y interpretación de "Las de la intuición" marcaron su paso por el talent show de Gestmusic, emitido en Telecinco: "Has arrastrado a tu compañera a una de las peores y más lamentables actuaciones de las seis ediciones de 'OT'", aseguraba el presentador de 'Todo es mentira'. Ahora, doce años después, Esther Aranda vuelve a estar de actualidad tras un hilo viral en Twitter que ha recordado su paso por el concurso.

Esther Aranda, concursante de 'Operación Triunfo 2008'

Aprovechando este éxito en redes sociales, la concursante de 'OT 2008' realizó un directo en Instagram, este domingo 19 de abril, para recordar su paso por el programa y responder a las preguntas de sus seguidores. La andaluza narró cómo vivió desde dentro su comentada versión del éxito de Shakira junto a su compañera Tania G: "Fui insegura a la gala de 'Las de la intuición' porque no sabía ni sé hacer armonías de voces. Cuando no vas segura, acabas cagándola". "La canción no nos iba nada bien ni a mí ni a mi compañera y salió la mamarrachada que salió", añade. Aunque acepta que sabía que lo estaba haciendo mal y esperaba que el jurado le metiese caña, se excusa afirmando que "el audio en 'OT' no era muy bueno".

La malagueña no quiso culpar a Mejide por sus durísimas valoraciones porque "le pagaban por hacer su papel" y considera que los responsables son los que permitieron que lo hiciese: "Critico que nadie le paró los pies. Hoy en día no tienen cojones de hacerlo porque la gente se les echa encima". "Creo Risto me metió tanta caña porque me quería hacer ganadora del programa", aseguró la cantante. Además, explica que no abandonó el concurso, a pesar de los comentarios, "porque tenía que pagar".

La concursante "más famosa de la edición" explicó que nadie se puso en contacto con ella tras su salida del concurso, aunque sí llegó a hablar con Mejide. "En la gala final, alguien de producción me llevó a ver a Risto. Él se acercó a mí y yo estaba muy cortada. No me dio tiempo a responder y me puse a llorar, él me abrazó. Me hice muy pequeñita y él intentó quitarle hierro al asunto", narra Aranda.

A pesar de intentar evitar criticar al jurado más polémico de la historia del formato, no ocurre lo mismo cuando es preguntada por sus profesores: "Manu Guix era un falso y Àngel Llàcer tampoco me ayudaba ni un cojón". "La psicóloga no me ayudó en nada porque haría lo que los de arriba le dijeran", añadió sobre María Palacín. Respecto a Noemí Galera, miembro del jurado en aquella edición, dio una de cal y otra de arena: "Yo le encantaba en los casting. Pero si ella elegía los temas, no tuvo dos dedos de luces para elegir los míos".

La mano negra

Aunque sus principales críticas van dirigidas a la dirección de la productora Gestmusic, puesto que ocupaban Toni Cruz y Josep Maria Mainat en aquel momento. La cantante asegura que semanalmente se realizaban reuniones fuera de cámara para hablar sobre cómo estaba funcionando el programa: "Un pez gordo de la productora me dijo 'si tienes que llorar, lloras delante de las cámaras, porque aquí estamos para eso'". Además, se queja del escaso sueldo que los concursantes recibían por participar en el concurso: "No cobrábamos por gala. Nosotros cobrábamos una mierda, no se cobra como en 'GH'". "Trabajando doblando pantalones cobraba más que en 'OT'", añadió.

Más allá de sus críticas por el trato recibido, la concursante insinuó una posible manipulación para echarla de 'OT 2008'. "Conozco a mucha gente y mi familia que votaba para salvarme y una locución les decía que ya no era concursante del programa. Ahí lo dejo", sentencia Aranda, que asegura que no volvería a participar en ningún reality porque no tuvo "buena experiencia".

El grupo de WhatsApp

Unas de las curiosidades habituales con todas las ediciones de 'Operación Triunfo' es si hay grupo de WhatsApp y si están todos. La malagueña confirmó que el grupo existe y hay buena relaciones entre la mayoría de triunfitos: "Tengo relación con mis compañeros y hablamos de todo". Eso sí, reconoce que no saben nada sobre Iván Santos y que tanto Pablo López como Virginia Maestro no están en el grupo.