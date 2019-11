'La Voz Kids': Estos son los 16 concursantes que pasan a la semifinal

*En elaboración

Equipo de David Bisbal

1 Salvador Bermúdez

Superadas las batallas, los 24 concursantes de ' La Voz Kids ' se enfrentan a la nueva fase: la del Asalto final. En esta, los miembros de cada equipo interpretan de nuevo sobre el escenario el tema que cantaron en las audiciones a ciegas. Tras haber escuchado a las seis voces que conforman cada grupo, David Bisbal Rosario Flores tendrán la tarea, junto con su asesor, de seleccionar a cuatro de ellos para continuar en el concurso, dejando a los dos restantes en esta etapa del camino. De este modo,, y en FormulaTV los recopilamos a todos en la siguiente lista.

Salvador Bermúdez, concursante de 'La Voz'

La voz flamenca de Salvador volvió a conquistar a David Bisbal en la primera noche de Asaltos reproduciendo "Al Alba", el tema del cantautor Luis Eduardo Aute, actuación que contaba con el plus de estar tocando la guitarra al mismo tiempo que cantaba. Dado su talento y su duende, el de Almería convirtió al joven artista en uno de los cuatro finalistas de su equipo.

2 Alba Aguilar

Alba Aguilar

Alba Aguilar reafirmó una vez más su potencia vocal interpretando "One and Only", de Adele. La artista ganó seguridad sobre el escenario. Tanto es así, que se atrevió a pedirle al propio Arkano que le dedicara un rap personalizado para ella. Esta no solo se bajó del escenario con este regalo del asesor de Melendi, sino que además su coach David Bisbal la eligió como una de las cuatro semifinalistas para continuar en el concurso de su mano.

3 Irene Gil

Irene Gil en 'La Voz Kids'

Al ritmo de "Mamma Knows Best", Irene Gil puso en pie el plató de 'La Voz Kids'. Su energía sobre el escenario contagió a todos los presentes, ganándose la confianza de su coach David Bisbal, que se había hecho con la artista tras robársela en las batallas a Vanesa Martín y a Rosario Flores, la cual también luchó por hacerse con su voz.

4 María Expósito

María Expósito en 'La Voz Kids'

Ya en los ensayos María Expósito había recibido un consejo clave de parte de sus coaches: tenía que reproducir la actuación tal cual la había llevado a cabo en las pruebas. Con esa intención se subió la joven de 14 años al escenario de 'La Voz Kids' a defender "All I Ask", de Adele. El resultado fue el que se esperaba, pues terminó siendo una de las concursantes elegidas como semifinalista por parte de David Bisbal.

Equipo de Melendi

1 Julio Gómez

Julio Gómez en 'La Voz Kids'[/cimg]

Con su guitarra en las manos como si un caparazón protector de su timidez fuera, Julio Gómez se mostró como pez en el agua interpretando una dulce versión de "Redemtion Song", tema de Bob Marley. Manifestando sus diferencias y la necesidad de trabajar para pulir algunos aspectos, Melemdi quiso elegir al gaditano de 15 años para continuar junto a él en la fase de la Semifinal.

2 Alan Brizuela

Alan Brizuela, concursante de 'La Voz'

La de Alan no fue una noche de éxito con su actuación, pues una afonía no le permitió dar todo de sí para interpretar "Ya me enteré", de la banda mexicana Reik. No obstante, el joven artista trató de salir del paso realizando como pudo una dulce versión del tema que no dejó indiferente a su coach, el cual también se encargó de recalcar la valentía y el coraje del artista al subirse al escenario sin su voz al 100%.

3 Sofía Esteban

Sofía Esteban, concursante de 'La Voz Kids'

La personalidad arrolladora de Sofía Esteban se pudo apreciar nada más puso un pie en el escenario, y es que los coaches se encargaron de afirmar que la joven artista catalana tiene algo innato que le hace llenar el escenario. A ello también la ayudó, sin duda, una potente voz que demostró al ritmo de "Miss Celie's Blues". Fue la primera elegida por Melendi para formar parte de la Semifinal del concurso.

4 Sara Gálvez

Sara Gálvez, concursante de 'La Voz'

Sara está en busca de su personalidad al cantar, y quizá por ello Melendi ha querido seguir contando con ella en el concurso: para ayudarle a conseguirla. El asturiano aconsejó a la joven que no abusara tanto de los giros al cantar, una táctica que imita de Pitingo, uno de los artistas a los que más admira. Su interpretación de "Toda una vida" sirvió para convencer al intérprete de "Besos a la lona" que debía convertirse en semifinalista, y esta apenas daba crédito cuando este mencionó su nombre.