Apenas un día después de que salieran a la luz las imágenes de 'Supervivientes 2022' en las que Rubén Sánchez cargaba contra el cámara que lo acompañaba en el palafito, además de que trataba de impedir que lo grabaran, Jorge Javier Vázquez tuvo ocasión de hablar con el concursante durante la gala del jueves 5 de mayo. Una charla en la que, además de reprocharle su actitud con los profesionales, el presentador desveló una curiosa "estrategia" a la que el barcelonés habría recurrido para evitar ser grabado: hacer nudismo.

Jorge Javier habla con Rubén sobre su comportamiento con el equipo de 'Supervivientes'

El presentador no tardó mucho en ir directo al grano tras conectar en directo con Sánchez: "¿crees que estás siendo agradable con el equipo, que estás facilitando la tarea de la gente que está trabajando?". "Reconozco que ha habido momentos en los que he estado un poco tenso y les he pedido disculpas", admitió el concursante, antes de apuntar que "la mente a veces te juega malas pasadas, sobre todo los dos primeros días". El barcelonés admitió que "en algún momento a lo mejor la situación me ha podido y he reaccionado un pelín brusco" y se mostró de acuerdo cuando Vázquez dejó caer que hubiera sido "un pelín insoportable". "Estás participando en uno de los sueños de tu vida, te ha tocado estar ahí y forma parte del concurso. Lo que no puedes hacer es tratar mal a la gente que está trabajando", le indicó el presentador, tras lo cual instó al barcelonés a aprovechar "este momento, porque sigues en el programa".

Asimismo, Vázquez señaló que "estás ahí porque te expulsaron la semana pasada y algo tiene que tener de malo", al igual que recordó que "el año pasado, Lola fue la primera expulsada y llegó en helicóptero; así que, por favor, no tires la toalla antes de tiempo". "Yo entiendo que la cabeza puede jugar malas pasadas, pero el equipo tiene que grabar. No se lo impidas, no les tires agua...", añadía el presentador. Vázquez hacía entonces una inesperada revelación: "te quedas en pelotas de manera deliberada para que no te graben", algo que Sánchez negó bajo el pretexto de que "yo hago nudismo en Sitges todos los años". "Claro, pero estas imágenes las tenemos que emitir y si tenemos que estar continuamente pixelándote el rabo...", se quejó Vázquez, para después indicar al concursante que "estás en una playa, pero no en tu sitio de vacaciones".

"Deja de dar por saco al equipo"

"En el cuestionario pregunté si tendría que renunciar a mi nudismo habitual. Yo me encuentro como en casa", confesó el superviviente, ante lo que el presentador le planteó si "crees que en el cuestionario te pusieron que podías hacer el concurso desnudo", recibiendo un "no" como respuesta. "Te lo hemos visto y, después de habértelo visto, no deberías practicar nudismo", bromeó además Vázquez. "Yo no soy Nacho Vidal, pero estoy bien y me gusto", confesó Sánchez, a quien el presentador animó a "luchar por seguir en el concurso. Estás mucho más guapo, más deshinchado". "Te vamos a regalar unas gafas con un tubo de esnórquel para que puedas pescar y dejes de dar por saco al equipo de Honduras. No lo hacemos por ti, lo hacemos por nosotros", concluyó Vázquez, antes de concluir la conexión.