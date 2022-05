'Supervivientes 2022' celebró su tercer gala la noche del jueves 5 de mayo, en la que Jorge Javier Vázquez repitió como maestro de ceremonias en una cita en la que el concurso de Ainhoa Cantalapiedra, Charo Vega, Juan Muñoz y Kiko Matamoros estaba en juego. Tras la prueba de localización, en la que los Royales volvieron a triunfar, se dio a conocer que Vega era el segundo parásito de Playa Paraíso, por lo que acompañaría a Rubén Sánchez en la apartada localización.

Charo, Ainhoa, Kiko y Juan, antes de conocer la eliminación de la primera de 'Supervivientes 2022'

La noche arrancó con los dos grupos de concursantes luchando por conseguir la mejor localización. Sin embargo, los Royales repitieron su triunfo por segunda semana consecutiva, obteniendo así la mejor localización, en una prueba en la que Vega rechazó participar a pesar de que solo tenía que sostener los postes, junto a sus compañeros, en los que iba desplazándose su compañera Mariana Rodríguez.

La sevillana constataba así la mala racha por la que estaba pasando en el reality, donde ya había manifestado sus ganas de abandonar ante las dificultades a las que se enfrentaba como concursante. Por ello, Vega no pudo contener su alegría cuando, después de que Cantalapiedra, Matamoros y Muñoz fueran salvados en ese orden, se confirmaba que ella era la nueva expulsada de la edición. "Muchísima suerte. Mi equipo es muy potente, van a hacerlo fenomenal. Llevaos bien, a ver a quién nomináis ahora que me voy", declaraba la concursante, en su despedida, con cierto humor.

"Creí que lo iba a hacer mejor, pero no"

"Me lo he pasado bien, no muy bien. Es suficiente. Creí que lo iba a hacer mejor, pero no", reconocía la sevillana, antes de abandonar la palapa con el convencimiento de que pondría rumbo a España. No obstante, su alegría se desvaneció al reunirse con Sánchez al pie de Playa Paraíso, en el que sería su nuevo hogar: "yo no me voy a quedar aquí, ¿eh? Por favor os lo pido. No me puedo quedar aquí, lo siento por mis hijos".

"Ni tengo humor, ni tengo ganas. Me duele el culo, el alma", protestaba la concursante, ante lo que Vázquez declaró que "solo te pido que aguantes unos días más, hasta el domingo" y señaló que "vas a estar con Rubén, te tiene cariño, te va a cuidar". "No sé hacer nada de la convivencia esta de los cojones", se quejaba la sevillana, a quien ni siquiera su nieto Manu parecía ser capaz de convencer para aguantar hasta el domingo 8 de mayo, cuando Ion Aramendi, en 'Supervivientes: Conexión Honduras', resolvería quién de los dos parásitos abandona definitivamente el reality.