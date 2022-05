Jorge Javier Vázquez volvió a presentar una nueva gala de 'Supervivientes 2022' la noche del jueves 5 de mayo, en Telecinco, en la que Charo Vega tuvo que despedirse de sus compañeros tras su eliminación, para poner rumbo a su nuevo "hogar", al pie de Playa Paraíso, donde convivirá con Rubén Sánchez hasta el domingo 8 de mayo. Después de la posterior prueba de líder, los dos grupos se enfrentaron a una nueva ronda de nominaciones que situó a Alejandro Nieto y Ainhoa Cantalapiedra, de Playa Royal; y Kiko Matamoros y Juan Muñoz, de Playa Fatal, en manos de los espectadores.

Los concursantes de 'Supervivientes 2022' antes de las nominaciones de la tercera gala

Tras disputar la prueba de localización en la que los Royales volvieron a triunfar por segunda semana consecutiva, el programa celebró la final del juego de líder de cada uno de los grupos que, tras 'Supervivientes: Tierra de nadie' del día anterior, se disputaba entre Anabel Pantoja y Tania Medina en el equipo de Playa Fatal, mientras que Marta Peñate y Mariana Rodríguez se disputaban el puesto en Playa Royal. Tanto Medina como Rodríguez se alzaron con la victoria, por lo que ambas se convertían automáticamente en inmunes en sus respectivos grupos.

Los Royales fueron los primeros en repartir sus puntos, momento en el que se produjo un triple empate: Peñate e Ignacio de Borbón votaron a Cantalapiedra, por su mala relación con ella; la vasca y Nieto votaron al modelo por el mismo motivo; mientras que Desi Rodríguez y Nacho Palau coincidieron a la hora de nominar a Nieto a raíz de los conflictos que había protagonizado en la última semana. Ante esta situación, la tarea de decidir el desempate recayó en la líder del grupo, quien se decantó por designar al gaditano como nominado de grupo, tras lo cual subió a la palestra a Cantalapiedra, que encadenaba así su tercera nominación consecutiva, mientras que su compañero debutaba como nominado.

Juan se enfrenta a su tercera nominación

Al igual que Cantalapiedra, Muñoz también sumó su tercera nominación consecutiva, mientras Matamoros se enfrentaba a la segunda después de nominar a Anabel Pantoja con el argumento de que "creo que la audiencia no la va a echar y Juan se merece un descanso". El esfuerzo del madrileño sirvió de poco, puesto que los votos de Ana Luque y Pantoja contra el barcelonés bastaron para que empatase con el propio Matamoros, al cual nominaron Yulen Pereira y Anuar Beno, algo que tuvo que resolver entonces Medina. La canaria escogió nombrar al madrileño como nominado del grupo, lo que no evitó que Muñoz subiera a la palestra, puesto que su compañera lo nominó directamente porque "del resto no me gustaría que se fuera ninguno".