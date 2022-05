Carlos Sobera inauguró la noche del miércoles 4 de mayo, en Telecinco, la primera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de 'Supervivientes 2022'. A lo largo de la noche, se mostraron nuevas imágenes de la convivencia de los concursantes, entre las que figuraban una dura disputa entre Marta Peñate, Charo Vega y Alejandro Nieto, después de que los dos últimos se mostraron muy críticos con el trabajo de Ignacio de Borbón.

Marta Peñate discute con Charo Vega y Alejandro Nieto en 'Supervivientes'

La tensión estalló cuando, mientras Peñate y Borbón desmenuzaban un coco, la canaria se dirigió a Nieto: "¿te importa darle un agua?". "No soy tu sirviente, cojones. Que te puedes levantar y coger las cosas", insistió el gaditano. "¿Qué sirviente? No saques las cosas de quicio. ¡Qué vale, que no te pido nada más, chico! ¡Qué pesado eres!", saltó Borbón, tras lo cual Nieto empezó a decir todas las cosas que había hecho "y no me habéis ayudado ninguno de los dos". "Sor Alejandro, que me tienes un poco harta ya, deja de echar cosas en cara o qué haces o dejas de hacer, porque creo que yo ayudo bastante, que este señor, también; y que todos aportamos nuestro granito de arena", defendió entonces Peñate, señalando a Borbón.

La canaria se enzarzó así en una discusión con Nieto sobre lo que habían hecho o no, momento en el que se acercó Vera, por la que Borbón cuestionó "¿cuál es la diferencia entre ella y yo? ¿Que tengo veinte años?". "No, la diferencia es que te mueves menos que yo, vida mía", replicó la recién llegada, que alabó de Nieto que "desde que se levanta, no para de hacer cosas". "Lo sé, yo no le he dicho nada de eso", aseguró Borbón, mientras Peñate y Nieto volvían a enzarzarse. La tensión llegó a salpicar incluso a una callada Ainhoa Cantalapiedra, contra la que saltó Peñate al ver que asentía al escuchar al gaditano. "Sois muy valientes para hablarle a él. Para hablarme mal a mí, tembláis un poco", reprochó la canaria, sobre el comportamiento de sus compañeros hacia Borbón, para después argumentar que "yo salto con las injusticias".

"No le he formado ningún pollo"

Marta Peñate trata de sincerarse con Charo Vega en 'Supervivientes'

Al caer la noche, Peñate se acercó a hablar con Vega, ante quien admitió que "me ha parecido fatal lo que has hecho", en referencia a su crítica sobre lo poco que se "movería" Borbón. "A mí me da igual, conmigo no busques momentos difíciles porque te prometo que no te los voy a dar", replicó la sevillana, antes de apuntar que "es un problema mío con él", en referencia al modelo. "¿Sabes que tiene moverse poco, como yo? Que observo mucho y lo veo y lo oigo todo", aseguró además la concursante. "Nosotros somos los primeros que ayudamos", intervenía entonces Borbón, ante lo que Vega protestó por el hecho de que "no me vengas a dar ahora la tabarra, ¿eh?".

La insistencia de Peñate hizo estallar a su veterana compañera: "¿Es que hablo en inglés? ¡Déjame en paz, Marta, por favor! Que tengo palpitaciones y soy muy mayor". Dicho estallido que llegó a oídos de Mariana Rodríguez la cual, desde la distancia, comenzó a gritar a Peñate: "¡Marta, callaos! ¡Hasta Charo está peleando contigo! ¡Chica, está diciendo que no quiere hablar contigo! ¡Ya basta!". La intervención de la venezolana desató el llanto de Peñate cuando esta acudió a hablar con ella, puesto que "no me lo esperaba de ti". La canaria aseguró sobre su conversación con Vega que "he hablado de puta madre con ella y no me esperaba sus contestaciones. Y porque es mayor y le tengo cariño, no le he formado ningún pollo", aunque confesó que "le habría dicho: 'perdona, esto no es un bufet. Aquí no hay una hora para que usted venga, coma y se vaya a dormir'".