'Supervivientes' es un programa que siempre se ha caracterizado por poner a sus concursantes al límite, a unos más que a otros. En el caso de Rubén Sánchez Montesinos, solo en el palafito desde el jueves 28 de abril, el barcelonés parece haberse visto superado por la situación hasta un punto nunca visto: el concursante ha cargado contra los cámaras que se encargan de grabarlo e incluso a dificultado su labor tratando de tapar el objetivo.

Rubén Sánchez, enfadado, se dirige al cámara de 'Supervivientes'

"Su actitud preocupa bastante, ¿verdad que sí, Lara?", preguntó Carlos Sobera en el debut de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del miércoles 4 de mayo. "Los espectadores saben que para que 'Supervivientes' sea posible y lleguen las imágenes a casa, tenemos un grupo de profesionales que, cada día, se dejan la piel en seguir a nuestros concursantes y transmitir todo lo que ocurra", respondía entonces Lara Álvarez, en una conexión desde Honduras. "Pues bien, lejos de entender en qué consiste el trabajo de nuestros compañeros, y en qué consiste también este programa, Rubén complica muchísimo el buen quehacer de los nuestros", explicó la presentadora, dando paso al vídeo del concursante.

Este aparecía en medio de la noche, tratando de conseguir su propia cena, mientras protestaba por el hecho de tener que encargarse de todo, ya que se encontraba solo. "Soy yo el que tiene que cenar. Sin mí, no hay nada", soltaba el concursante, cuyo enfado se vio agravado al descubrir que todos sus calcetines estaban empapados y carecer de una fuente de luz para ver mejor. "No me hace ninguna gracia", mascullaba Sánchez, quien instaba al cámara a que se echase "para allá" y se dejase "de rollos. Déjame ya cenar, joder". "Ceno cuando me salga de los cojones. Y todo como yo quiera, porque estoy solo. Lo voy a hacer todo como me salga de la punta de la polla", aseguraba el barcelonés, enfadado.

#TierraDeNadie1



La soledad ha hecho que Ruben se haya vuelto cucu. pic.twitter.com/3jUBByrFg7 — Locura (@Locura__) May 4, 2022

"He de volver a España vivo"

"Lo primero es mi vida, mi salud, porque he visto que mi vida estaba en juego y dependo de mí mismo", declaraba el concursante, con seriedad, mirando directamente a la cámara. Unas palabras a las que Sánchez sumó el hecho de que "estoy jugando, pero hay una supervivencia. Y yo he de volver a España vivo". "Que os aproveche el contenido de hoy, que ya veremos como trabajamos mañana", lanzó además Sánchez, cuyo humor no mejoró al día siguiente cuando, de hecho, tapó varias veces el objetivo de la cámara, ya fuera con la mano o con un chubasquero, dificultando así tanto la labor de los profesionales del reality como entorpeciendo la emisión de su situación, lejos de sus compañeros.