El estreno de 'Oregón TV' en Telecinco desconcierta y genera una guerra entre espectadores

La temporada estival suele ser un periodo de escasas apuestas televisivas. La caída del consumo televisivo y la menor inversión publicitaria hace que sea un buen momento para testar formatos o recurrir a producciones más baratas que completen la parrilla. Pero la crisis del coronavirus ha provocado que vivamos uno de los veranos más low cost de la pequeña pantalla. Ese es el caso de Telecinco, que ha optado por un refrito de 'Got Talent' por el mundo, reposiciones del desaparecido 'Tú sí que vales' o emitir un clásico de la televisión autonómica aragonesa, entre otros.

Este martes, 11 de agosto de 2020, Telecinco y Factoría de Ficción emitieron 'Oregón TV', un emblemático y veterano espacio de humor de Aragón TV que llega a la televisión nacional más de doce años después de su estreno autonómico. Un debut que fue seguido por 986.000 espectadores y obtuvo un 7,6% de cuota de pantalla en Telecinco, mientras que en FDF el programa marcó un 2,1% de share con 274.000 espectadores.

Aunque el formato está destinado a FDF para reforzar su parrilla tras el reciente triunfo de Nova en julio, Mediaset España ha decidido emitirlo en sus canales principales para atrapar a la audiencia. De este modo, tras el estreno en Telecinco llegará a Cuatro el 16 de agosto a las 21:30 y a partir del 17 de agosto iniciará sus emisiones regulares, de lunes a viernes a las 17:00 horas, en Factoría de Ficción.

A pesar de la gran comunidad de seguidores que 'Oregón TV' tiene en Aragón, lo cierto es que su emisión en Telecinco desconcertó a la audiencia y generó una auténtica guerra en redes sociales con división de opiniones: aragoneses contra críticos del formato. Algunos no entendían el humor del espacio de imitaciones, parodias y sketches, mientras que otros se ofendían por tildar su humor de desfasado. A continuación recopilamos algunos de los comentarios más destacados que se realizaron en Twitter:

Pues yo a OregonTv nunca le he visto la gracia, al revés, pero si traspasa fronteras y gusta el problema de visión será mío. Eso sí, seguiré sin verlo porque me aburre y hasta me parece cutre.