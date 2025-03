Por Alejandro Rodera |

Max está a punto de cerrar las puertas de la tercera temporada de 'The White Lotus', pero la clausura de esta aventura tailandesa, programada para el 7 de abril, no será el único gran evento que viviremos en las próximas semanas. Nada más arrancar el mes se brindarán dos títulos tan dispares como la cuarta temporada del drama criminal 'La chica de la limpieza' y el debut de 'El primer matrimonio de Georgie y Mandy', que se trata del segundo spin-off de 'The Big Bang Theory' y el primero brotado de 'El joven Sheldon'.

Más adelante, se sucederán algunas de las mayores apuestas originales tanto de HBO como de Max: la segunda temporada de 'The Last of Us', que arrancará con un salto temporal de cinco años, múltiples incorporaciones y una nueva dinámica entre Joel y Ellie; la cuarta entrega de 'Hacks', que llega con el impulso de su victoria en los Emmy; y la segunda de 'Los ensayos', que volverá a mostrar el carácter rupturista y experimental de Nathan Fielder.

Jean Smart y Hannah Einbinder en 'Hacks'

Estrenos de series

'La chica de la limpieza' (Temporada 4 - 1/4)

'El primer matrimonio de Georgie y Mandy' (Estreno - 3/4)

'The Sky Above Zenica' (Estreno - 4/4)

'Lazarus' (Estreno - 6/4)

'The Handmaid's Tale' (Temporada 6 - 8/4)

'Hacks' (Temporada 4 - 11/4)

'The Last of Us' (Temporada 2 - 14/4)

'El padrino de Harlem' (Temporada 4 - 16/4)

'Los ensayos' (Temporada 2 - 21/4)

'Go Gently' (Estreno - 22/4)

'Los Baldwin' (Estreno - 27/4)

'Aventura en pelotas: Latinoamérica' (Estreno - 28/4)

Estrenos de películas

'El cuerpo' (1/4)

'Palmeras en la nieve' (1/4)

'Ferdinand' (1/4)

'Río' (1/4)

'Río 2' (1/4)

'Solo el fin del mundo' (2/4)

'The Square' (2/4)

'Glass' (2/4)

'Mommy' (3/4)

'War Horse' (3/4)

'Toc Toc' (3/4)

'Jojo Rabbit' (5/4)

'El triángulo de la tristeza' (5/4)

'Desconocidos' (26/4)

Inicios y cierres

Mientras otras producciones crecen con nuevas temporadas, 'The Handmaid's Tale' tendrá que atar todos sus cabos en su sexta y última tanda, que supondrá el estallido definitivo de la revolución encabezada por June. Por último, si saltamos al terreno de la animación nos topamos con una prometedora nueva producción, 'Lazarus', que supone la colaboración entre el visionario Shinichiro Watanabe ('Cowboy Bebop') y el estudio Mappa ('Jujutsu Kaisen') para trasladarnos a un año 2052 en el que una cura milagrosa podría convertirse en un arma muy peligrosa.