Eugeni Alemany: "'Celebrity School' podría estar perfectamente en Televisión Española"

La televisión autonómica valenciana apuesta por el entretenimiento familiar en tiempos de confinamiento por la crisis del coronavirus. À Punt estrena 'Celebrity School', un concurso donde niños de diferentes localidades de la Comunidad Valenciana compiten con famosos, tal y como avanzó en exclusiva FormulaTV. Producido por Cuarzo y BS Global TV, está presentado por el showman Eugeni Alemany. El presentador, que ya es uno de los rostros habituales del canal con 'Atrapa'm si pots', emprende un nuevo reto en prime time.

que fue grabado, en Galaxia Studios (Paterna, Valencia), antes de paralizarse casi toda la producción audiovisual en España. Además, el cómico, que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos virales durante el aislamiento.

Eugeni Alemany, presentador de 'Celebrity School' en À Punt

¿Cómo estás viviendo el confinamiento en tiempos de coronavirus?

El confinamiento lo llevo bien. Tengo suerte porque soy una persona casera y me he adaptado bastante bien al asilamiento. Pero, aunque seas casero, necesitas salir. Mi mujer lo lleva un poco peor porque es más activa y le resulta un poco angustiante. Los que se adaptan fenomenal son los niños. Esto me parece maravilloso y también me da pánico, esa capacidad de los niños de adaptarse a todo tipo de circunstancias, algunas veces alegres y otras tristes.

Soy el primer sorprendido del éxito que ha tenido "Diari de la quarentena"

Hemos tenido que congelar las grabaciones de 'Atrapa'm si pots' porque es un concurso que requiere de participantes de diferentes localidades y sin público no se puede hacer. Por suerte, 'Celebrity School' se grabó antes de que ocurriese todo esto. Menos mal, porque hubiese sido una locura.

Desde el primer día, has aprovechado muy bien el confinamiento con el docureality "Diari de la quarentena", ¿cómo nace la idea? Supongo que no imaginabas esta aceptación.

Soy el primer sorprendido del éxito que ha tenido. Me han escrito hasta de Argentina para decirme que me siguen, también de Madrid o Sevilla. No es tanto el idioma como el contenido. Estamos viviendo una cosa global de forma simultánea. Esto hace que, a pesar de las diferencias idiomáticas o culturales, es algo tan común que parece que paso cada fase al mismo tiempo que otras personas del mundo. La fase de limpiar, cocinar, tomarte un gin tonic, hacer algo de ejercicio... Empezó todo de forma muy casual, porque comencé el aislamiento antes de que lo decretaran. Primero empecé haciendo unos stories que gustaron. Entonces, lo convertí en un vídeo que la gente empezó a compartir y, al día siguiente, me animé a hacer otro y luego otro... Y ya a partir de ahí, en el cuarto día, se decretó el confinamiento y ya se ha convertido en un docureality.

Eugeni Alemany, presentador de 'Atrapa'm si pots' en À Punt

Más que guion pienso en una situación

Más que guion pienso en una situación. Ahora estoy con la escuela online de mis hijos, que es algo por lo que todos los padres tienen que pasar. Hay que hablar de esto por todos los inconvenientes que tiene. Un día fue el tema de bajar la basura, porque me di cuenta que era casi la única salida que podía hacer y me arreglé. Mucha gente estaba también dándose cuenta de que eso era así. Me pongo a grabar e improviso, luego igual algo lo vuelvo a repetir. Intento que cada capítulo vaya sobre un tema. Hay uno que habla sobre la psicosis y estoy sospechando de la gente. Yo no lo puedo prever, voy grabando y lo que me encuentro. Lo bueno que tiene es que no hay guion, no hay unos gags ni unas frases que decir. Está todo contando con mi forma natural. Pero intento que tenga sus cositas, currándome alguno más. Eso sí, dentro de que todo me lo grabo yo con un palo selfie y me lo edito. En el capítulo de la bajona, intenté que tuviese una realización más depresiva, rollo David Lynch. Pero bueno, dos planos y luego no aguanto más... (risas)

¿Sabes cómo va a acabar este docureality o cómo te gustaría?

Tengo claro el penúltimo capítulo, porque mi familia forma parte de forma indirecta. Hay un personaje que es mi mujer que siempre aparece limpiando y con un copazo de gin tonic. El penúltimo nos gustaría que fuera desde su punto de vista, porque no tiene intervenciones habitualmente. Será un estilo Tarantino pero con ella. El último no sé cómo ni cuándo será, pero esperemos que pronto.

¿Podría acabar convirtiéndose en una sitcom para À Punt?

No lo sé. Creo que la gracia de esto es su frescura y que hago lo que me da la gana. No hay un guion ni una supervisión, es totalmente libre y eso es lo que lo hace tan fresco y, en ocasiones, políticamente incorrecto. En una televisión pública hay una línea editorial y no sé si un docureality entraría en el libro de estilo. Lo que me gustaría es que sirvieran de inspiración para gente joven creativa y con talento. Si yo tuviese 20 años menos, me haría youtuber. Pero, cuando los tenía, la tecnología no estaba tan evolucionada como ahora. La gente joven necesita ideas porque ya tienen la grandísima suerte de que con un móvil y un programa pueden grabar y editar. Me gustaría que sirviera para estimular a gente creativa, valencianos porque soy de aquí, y que salieran más Javis. Con la tecnología tan asequible que hay, me da rabia que en Valencia se hagan tan pocas cosas. Ni la falta de subvenciones ni las ayudas pueden ser excusa, que ahora los móviles graban en 4k.

Eres un adicto a las redes sociales y a los challenge, ¿de dónde sacas tantas ideas?

No lo sé, son cosas que se me ocurren. Pero, sobre todo, lo hago para divertirme. Los challenge y temas virales no se pueden forzar. Hay un elemento clave que es el apoyo del público. Yo noto que la gente que me sigue me tiene como un colega y una persona próxima, y lo mismo me pasa a mí con ellos. La gente que hacemos entretenimiento acompañamos a los espectadores durante su vida. Hay seguidores que me dicen que esperan a que sean las 14 horas para ver el capítulo o se lo mandan a su madre que no tiene redes. Mucha gente me lo agradece porque dice que le recuerda que nos debemos tomar esto con un poco de humor, de forma tragicómica.

Eugeni Alemany presentando el concurso 'Celebrity School' en À Punt

Estoy muy contento de esta oportunidad con 'Celebrity School'

Estoy muy contento de esta oportunidad. Creo que es el primer gran formato que se hará en À Punt. Se trata de un concurso con mucha parte de espectáculo, donde tenemos a famosos a los que hacemos volver al colegio para enfrentarse a niños de diferentes edades. Hay pruebas de todo tipo: de la típica tensión de los concursos a la emoción. Tenemos experimentos con el colaborador Arcadi García, que es divulgador científico y físico. Estoy muy contento de haberlo podido hacer.

¿Vamos a ver a la versión más loca de Eugeni Alemany?

Aunque sea un concurso, he tenido espacio para hacer lo que a mí me gusta que es crear show. Tiene su mecánica concreta pero los concursos se pueden conducir de una forma más encasillada o más loca. Yo me permito jugar, bailar... Lo hago todo de verdad y porque me apetece.

¿Quién te ha sorprendido más, los niños o los famosos?

Me sorprende mucho que, aunque el premio va para el colegio o una organización benéfica, se ponen muy competitivos. Recuerdo que los chicos de Bombai estaban muy concentrados por ganar. Aunque digamos que es con niños, que nadie se piense que es una pantomima. Todos los famosos estaban tensos por ganar.

¿Algún famoso que sea más o menos listo de lo que pensabas?

Me hizo mucha gracia Òscar Tramoyeres, que es un cómico valenciano, por lo bueno que era en matemáticas. Y Ramón García, de Bombai, que también era muy bueno en cálculo matemático, era rapidísimo.

Aunque en marzo À Punt anota máximo histórico de audiencia con la cobertura del coronavirus, parece que la cadena no termina de despegar, ¿a qué crees que se debe?

Hay mucha competencia ahora mismo. El mercado ha cambiado mucho desde que cerró RTVV. Pero espero que se apueste más por el entretenimiento porque creo es algo que a los valencianos nos interesa. Tal vez, por nuestra forma de ser, los valencianos priorizamos el entretenimiento o la parte lúdica a la información. Sí, la información es algo importante y de servicio público, pero el entretenimiento, la creación de nuevos formatos y el riesgo es una forma de destacar y distinguirse del resto.

Me encantaría volver a la televisión nacional

Me encantaría volver a la televisión nacional, siempre que sea un formato que merezca la pena. 'Celebrity School' sería un formato ideal para volver a la televisión nacional, podría estar perfectamente en Televisión Española. La productora que hay detrás, Cuarzo, es muy solvente y es un formato de entretenimiento y espectáculo que perfectamente podría estar en La 1.

¿Qué proyectos sueñas con hacer?

No lo sé. La verdad es que ya, a estas edades, más que sueños es un poco que haya retos nuevos y, sobre todo, que a cada cosa que salga pueda darle mi toque personal. Por supuesto, me gustaría explorar la ficción y el mundo de los sketches, que es algo que no he hecho tanto. Pero a mí me gustan los formatos de entretenimiento que me permitan hacer show. Eso me gusta mucho.