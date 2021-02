Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso físico y psicológico

La actriz Evan Rachel Wood, conocida por sus papeles en series como 'Westworld' y 'True Blood', ha acusado públicamente al cantante Marilyn Manson de "abusar horriblemente" de ella durante años. La actriz denuncia en una publicación en su cuenta de Instagram al que fuese su pareja durante durante tres años y con el que estuvo prometida brevemente en 2010.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson en 2007

En 2018, Wood compareció en el Congreso junto a otras supervivientes de agresión sexual para solicitar un cambio en la legislación sobre los derechos de las víctimas de abusos sexuales y confesó haber sido víctima de abuso continuado y violación. La actriz narró su dura experiencia y sus efectos, aunque en ningún momento entró en detalles sobre el autor de esos abusos.

Wood ahora rompe su silencio y señala directamente a Brian Warner, nombre real de Manson, como culpable de lavarle el cerebro y manipularla para que se sometiese. Se sabía que ambos iniciaron su tortuosa relación llena de idas y venidas en 2007, cuando ella tenia 19 años y él 38, y que se separaron definitivamente en 2010 tras romper su breve compromiso.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, conocido mundialmente como Marilyn Manson", escribe Wood. "Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Se acabó vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamamiento a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las múltiples víctimas que ya no guardarán silencio".

Primeras consecuencias

En respuesta al mensaje de Wood, otras cuatro mujeres han publicados sus propias acusaciones contra Manson. El representante del cantante no ha querido responder a las acusaciones, que tampoco son las primeras que recibe, pero lo cierto es que los efectos ya se han hecho notar. Para empezar, la discográfica Loma Vista Recordings le ha despedido fulminantemente y ha anunciado que dejará de promocionar su último álbum. Además, FX ha eliminado su papel en los próximos episodios de 'American Gods' y Shudder, la plataforma de streaming centrada en contenido de terror y ciencia ficción, ha decidido reemplazar su participación en un episodio ya grabado de la segunda temporada de 'Creepshow'.