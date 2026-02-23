'Evangelion' tendrá una nueva serie escrita por el creador de 'NieR: Automata'

Serie relacionada
Neon Genesis Evangelion
1995 - 1996
Japón 1 temporada 26 capítulos
AnimaciónAcción
Popularidad: #2.900 de 3.684
La celebración del 30º aniversario de 'Neon Genesis Evangelion' ha culminado con un gran anuncio final: el desarrollo de una "serie completamente nueva" ambientada en el universo creado por Hideaki Anno. El evento Evangelion:30+, que se ha desplegado en Yokohama entre el 21 y el 23 de febrero, ha sido un punto de encuentro para los fans de la franquicia, quienes han sido los primeros en descubrir que los EVAs volverán a la carga con un proyecto inédito.
Tras su anuncio en la ciudad nipona, ha trascendido que el nuevo anime está siendo producido por el estudio CloverWorks, conocido por 'My Dress-Up Darling', 'Spy x Family' o 'Horimiya', junto a Khara, la compañía fundada por Anno en 2006 tras su salida de Gainax. En cuanto al equipo creativo, el principal referente será Yoko Taro, el creador de la saga de videojuegos 'Drakengard', que se expandió con dos entregas tan celebradas como 'NieR' y el archiconocido 'NieR: Automata'.
Taro se encargará de la composición de los guiones de este proyecto, en el cual aterriza como fan acérrimo y confeso de la influyente saga. De hecho, el creativo japonés llegó a asegurar a IGN que la historia de 'NieR: Automata' "recuenta la de 'Neon Genesis Evangelion'", por lo que este cruce de caminos permitirá a Taro cerrar el círculo. Para ello, se rodeará de algunas caras conocidas, ya que el compositor de 'NieR: Automata', Keiichi Okabe, confeccionará la música original de la nueva serie.
La nueva era de 'Evangelion'
La noticia no ha ido acompañada de detalles sobre la trama o una potencial fecha de estreno, así que habrá que esperar a más comunicaciones oficiales. En cualquier caso, la revelación pone de manifiesto la vigencia de una saga que, tres décadas después, sigue siendo relevante. La ficción original, estrenada en 1995, se convirtió en un clásico instantáneo y en un obra de culto con su acercamiento a los mechas a través de un prisma existencialista. Después, se dio el salto al cine, introduciendo finales y planteamientos alternativos, con 'Death & Rebirth', 'The End of Evangelion' y la tetralogía 'Rebuild of Evangelion', lanzada entre 2007 y 2021 y formada por 'Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone', 'Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance', 'Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo' y 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time'.