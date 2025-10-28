'One Piece' pone fecha a su segunda temporada en Netflix y al arranque de Elbaf en el anime

Serie relacionada
La nueva aventura de 'One Piece' llegará antes de que acabe el próximo invierno. Netflix ya había confirmado que la segunda temporada del live action llegaría en algún momento de 2026, pero ahora ha desvelado la fecha concreta en la que podremos disfrutarla: el 10 de marzo. El anuncio se ha producido el 28 de octubre durante un evento en directo de la franquicia, en el que también se han repasado novedades del anime y del manga creado por Eiichiro Oda.
En lo que respecta a la adaptación occidental, que lanzó su primera entrega en 2023, el principal titular ha sido esa fecha de regreso, que permitirá al público disfrutar de los nuevos episodios antes de que termine el primer trimestre de 2026. Además, Netflix ha aprovechado para compartir el último cartel temático de la segunda temporada tras haber mostrado los pósters de Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak y Little Garden.
El cartel promocional en cuestión muestra a Luffy atravesando un paisaje nevado que, como sabrán los fans de la saga, corresponde a la Isla de Drum. Ahí culminará la próxima tanda de episodios, que conectará directamente con los eventos de la primera y, tras la victoria frente a Arlong, llevará a los tripulantes de la banda de los Sombrero de Paja hacia el Grand Line, el recorrido marítimo donde transcurre el grueso de las aventuras de Luffy y compañía.
Iñaki Godoy en la piel de Luffy, mientras que Mackenyu repite como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. A ese quinteto se han sumado muchos fichajes, entre los cuales destacan Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper, Katey Sagal como Kureha, David Dastmalchian como Mr. 3, Joe Manganiello como Mr. 0, Lera Abova como Miss All Sunday y Charithra Chandran como Miss Wednesday.
La nueva era del anime
En el mismo evento, se ha comunicado que la próxima fase del anime, la relativa al arco de Elbaf tras haber cubierto el arco de Egghead, arrancará su emisión en el mes de abril. De este modo, la serie de animación alcanzará al manga, que también está inmerso en estos momentos en ese tramo argumental. Además, se ha apuntado que antes de ese lanzamiento se producirá un parón entre enero y marzo y que, en 2026, el total de episodios producidos se reducirá a 26 al año.