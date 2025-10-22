Netflix redobla su apuesta por 'One Piece' con un reestreno muy esperado del anime

Por Alejandro Rodera |

'One Piece' se ha convertido en una de las series más populares de la historia, lo cual ha llevado a muchas plataformas a acercarse a ella para captar la atención del público. De hecho, actualmente son tres los servicios que se encargan de importar el anime a España: Crunchyroll y AnimeBox, que emiten los nuevos episodios en simulcast, y Netflix, que va con una semana de retraso. De este modo, el público local tiene opciones de sobra para estar al día con la aventura de Luffy, pero donde hay una carencia histórica es en el lienzo completo.

Si bien es cierto que Pluto TV cuenta con un canal que emite las primeras entregas dobladas de la adaptación del manga de Eiichiro Oda y que Crunchyroll cuenta con los 1.146 capítulos emitidos hasta la fecha (y sumando), aunque tan solo en japonés y con subtítulos al castellano, quienes quieran disfrutar de la obra al completo, bajo demanda y con doblaje lo tienen imposible. Básicamente porque 'One Piece' nunca se ha llegado a doblar más allá de las sagas de su primera mitad. Sin embargo, esa deuda se podría saldar de la mano de un coloso internacional.

La banda pirata de 'One Piece' zarpa hacia Netflix

A través de su propio catálogo, podemos observar que Netflix ha anunciado que los primeros dieciséis capítulos del anime de Toei Animation, en su versión en alta definición, estarán disponibles en España a partir del 15 de noviembre. Posteriormente, la plataforma ha recurrido a X para añadir que los episodios del 17 al 31 llegarán el 15 de diciembre y los capítulos del 32 al 61, el 15 de enero. Por tanto, se trata de un lanzamiento escalonado con dosis mensuales que, en apenas dos meses, completará el arco del East Blue, el primero de la franquicia, con doblaje y remasterizado en HD.

A esa comunicación se suma la información exclusiva de Ramen para Dos, que ha adelantado queque combinará voces clásicas y algunas inéditas. Y ahí no termina la apuesta de Netflix, ya que su intención sería

De salir adelante ese proyecto, se culminaría un viaje que arrancó en 2003 en Telecinco, que fue la encargada de empezar a emitir 'One Piece' en España en su contenedor infantil 'Max Clan'. Desde entonces, el doblaje se amplió, aunque se acabó abandonando, y tanto tiempo después se atisba la posibilidad de que los piratas de Oda se escuchen íntegramente en español de comienzo a fin. No obstante, para ello habrá que superar un largo recorrido, ya que esas entregas iniciales son una parte ínfima de una obra que se ha convertido en prioridad para Netflix.

Netflix también está inmersa en el desarrollo de 'The One Piece', un remake del anime

Diferentes perspectivas

Más allá del doblaje, la inclusión del arranque del anime en Netflix servirá de puerta de entrada a los millones de suscriptores de la plataforma, ya que hasta ahora tan solo se podía consumir el arco más reciente, el de Egghead, aunque en el catálogo ya se habían recreado los primeros pasos con la serie de acción real, que regresará en 2026 con su segunda temporada. Además, la compañía estadounidense también tiene en desarrollo 'The One Piece', un remake del anime que está siendo desarrollado por Wit Studio ('Ataque a los titanes', 'Vinland Saga'), aunque apenas han trascendido novedades sobre el proyecto desde que fuera anunciado en diciembre de 2023.