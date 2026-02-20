Netflix inaugura la 'Steel Ball Run' de 'Jojo's Bizarre Adventure' con este tráiler

Netflix |

'JoJo's Bizarre Adventure' es una de las obras más particulares del mundo del manga. Desde su arranque en 1987, la obra de Hirohiko Araki ha evolucionado constantemente y ha logrado cautivar a diferentes generaciones con las extravagantes aventuras de la familia Joestar. Desde la lucha entre Jonathan y Dio hasta la actual travesía de Jodio en 'The JoJoLands', la serie nipona ha preservado su relevancia, aunque algunas partes han destacado por encima del resto.

De los nueve segmentos que componen a día de hoy el manga, 'Steel Ball Run' es seguramente uno de los más destacados y, precisamente por eso, su tan ansiada adaptación al anime está generando tanta expectación. La versión televisiva, que será distribuida a nivel global por Netflix, arrancará su andadura el 19 de marzo. Una vez más, David Production es el estudio responsable de la animación, que se ha dejado ver en un potente tráiler.

El avance presenta a Johnny Joestar, un jockey que quedó paralítico. Sin embargo, al unir fuerzas con el enigmático Gyro Zeppeli consigue retomar su pasión y se embarca en una masiva competición ecuestre, la Steel Ball Run, que culminará con la entrega de un premio de 50 millones de dólares tras una carrera que atravesará Estados Unidos a finales del siglo XIX.