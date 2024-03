Por Daniel Parra |

Tras 18 años en emisión en Telecinco, 'Supervivientes' se mantiene como uno de los programas de cabecera de Mediaset. El reality es uno de los contenidos a los que más presupuesto destina la cadena, sumando la producción y el salario de presentadores y concursantes. El pasado viernes 15 de marzo, Baldomero Toscano, que fue director de producción de programas de Mediaset España desde 2009 hasta 2023, dio algunos detalles económicos del espacio en Radio Isla Cristina. "'Supervivientes' en realidad empieza de tres a cuatro meses antes, toda la preparación de toda la infraestructura que está en las islas", comenzó Toscano, dando importancia también al despliege técnico y humano con el que cuenta el programa, con "más de 120 personas trabajando en los Cayos".

Los concursantes de 'Supervivientes'

"La vida allí es bastante dura porque, al fin y al cabo, 'Supervivientes' son 24 horas de grabación y de intervención con los concursantes, etc. Y luego el trasiego entre las islas", explicó el exdirectivo de la cadena, que añadió que, y desveló que "todas las islas están conectadas por fibra, por el suelo del mar". Hablando sobre las condiciones por las que tienen que pasar los participantes del reality,, y señaló el perfil de algunos concursantes: "Han estado diabéticos, ha habido alcohólicos, ha habido gente enganchada de otras sustancias (...).

Preguntado por el dinero que cuesta 'Supervivientes' y por el caché de los celebrities que participan en el formato, Toscano reveló que "el caché de los famosos es un escalado" que disminuye en función de las semanas que aguanten en Honduras, y que "no todos cobran lo mismo": "Poned una media de unos 20.000 euros semanales por cada concursante. O sea, que se pasa mal pero se cobra bien". En cuanto al presupuesto general que Mediaset destina por una temporada íntegra de 'Supervivientes', el exdirectivo respondió: "Estará en torno a 1.300.000 euros semanales". Es decir, si el concurso dura tres meses como Toscano dijo, una edición completa le cuesta a la cadena 15.600.000 euros aproximadamente.

"Yo creo que esta va a ser una buena edición de 'Supervivientes'"

Baldomero Toscano se refirió también a la edición actual del reality y el desempeño de Cuarzo Producciones en su primera vez desarrollándolo: "Yo creo que han logrado una buena conjunción". El exdirectivo de Mediaset elogió el casting de 'Supervivientes 2024', señalando que es uno de los aspectos más importantes: "Yo creo que esta va a ser una buena edición de 'Supervivientes'". A pesar de ello, Toscano expresó que echa en falta un programa como 'Sálvame' que comente el reality: "En los programas actuales se habla de eso, pero claro, ahora la tarde no es la tarde que era con 'Sálvame'. Ahora la reina de la tarde es Sonsoles Ónega, no Ana Rosa Quintana". "Como otras veces he criticado a mi antigua cadena, esta vez creo que han acertado", admitió. Además, alabó el regreso "con energías renovadas" de Jorge Javier Vázquez".