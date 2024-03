Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' sumó su tercera gala semanal el jueves 21 de marzo, en cuyo primer tramo Jorge Javier Vázquez hizo un importante anuncio a la audiencia: la incorporación de un nuevo fichaje a la aventura, para ocupar el vacío que había dejado Zayra Gutiérrez tras confirmarse su marcha por cuestiones de salud.

Jorge Javier confirma la incorporación de un nuevo concursante a 'Supervivientes 2024'

"Atención, porque entra un nuevo concursante o nueva concursante en sustitución de Zayra", desveló el presentador, quien procedió a explicar que, con Sandra Barneda , en ' Supervivientes: Conexión Honduras ', mientras que

La noticia llegaba apenas unos días después de que, durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie', Zayra acudiera a despedirse de sus compañeros después de que se confirmara su baja por motivos de salud. Concretamente, la concursante debía poner fin a su experiencia por "un cuadro de intensa lumbalgia irradiada a glúteos con predominio en el lado derecho" que le impedía incluso estar de pie, razón por la que no podía seguir formando parte del reality.

Un nuevo concursante llegará el próximo jueves a S|V 2024 ???? El domingo conoceremos quién se suma a la aventura en S|V: Conexión Honduras pic.twitter.com/W2zheoxfKJ — Mediaset España (@mediasetcom) March 21, 2024

Una "nula" despedida con Ángel Cristo

"No puedo continuar, como veréis. Me he hecho una lesión y me tengo que ir", trasladó Zayra al reencontrarse con sus compañeros, con quien además de despedirse, tenía intención de "daros muchísima fuerza". Asimismo, la concursante dejó claro que sus posibles ganadores eran Miri Pérez-Cabrero, Kike Calleja o Carmen Borrego.

Toda una alabanza tas la cual Zayra vivió un momento mucho más tenso al no despedirse con un abrazo de Ángel Cristo Jr., al contrario que con el resto de sus compañeros: "No he conectado desde el primer momento y no me parece bien lo que hace. Las personas que hacen daño a personas que quiero no me gustan".