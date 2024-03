Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' celebró su tercera gala semanal la noche del jueves 21 de marzo en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente. Una cita a la que Rocío Madrid, Ángel Cristo Jr. y Miri Pérez-Cabrero llegaron nominados tras la salvación de Aurah Ruiz. Los tres estaban en manos de la audiencia, que con sus votos propició la marcha de Rocío, quien puso rumbo a Playa Limbo, sin saberlo, como había hecho Lorena Morlote la semana anterior.

Ángel, Rocío y Miri en la ceremonia de salvación de la gala 3 de 'Supervivientes 2024'

La cita arrancó mostrando, el cual sentenciaba a su entonces desconocido dueño a la inminente eliminación. Antes de eso, el programa celebró una nueva ceremonia de salvación, en la que, tras lo cual todos pusieron rumbo a la palapa, donde sus compañeras lanzaron sus respectivos alegatos.

"Me quiero quedar porque creo que es muy precipitado irme ya. Todavía me queda mucho por conocer y convivir, y me lo estoy pasando muy bien", defendió Rocío, quien "en la adversidad encuentro una forma de crecer y de ser mejor persona y me quiero quedar". Por su parte, Miri manifestó también su deseo de seguir "porque estoy supercontenta aquí": "Me despierto por las mañanas con una sonrisa todo el día, estoy disfrutando muchísimo de la isla, me queda muchísima fuerza y muchísimas ganas de seguir".

"He estado bastante fastidiada"

Finalmente, Vázquez anunció la salvación de Miri, lo que dejaba fuera de la competición a Rocío, quien se despidió de sus compañeros entre besos y abrazos. "A mí me da pena por un lado, por otro no, porque es cierto que desde que empezó el concurso, me he sentido bastante desubicada", confesó la concursante eliminada, para después desvelar que "aunque lo encaro desde el humor e intento que no se me note, he estado bastante fastidiada a nivel personal". "Siento que he conocido más a un grupo que a otro, pero lo suficiente para que algunos se queden para mí para el resto de mi vida", añadió Rocío.

La concursante consoló a Arkano al ver las lágrimas de su compañero por su marcha. En el lado opuesto quedaba Aurah Ruiz, la cual se negó a tener algún gesto de cordialidad con Rocío tras sus muchos encontronazos. "Besos, chao", se limitó a dedicarle la concursante, ante lo que Rocío señaló que "cada uno se retrata y me voy bien orgullosa de lo que he hecho, no sé si ella podrá decir lo mismo", antes de poner rumbo a Playa Limbo, donde Vázquez le confirmó, junto a Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote, que uno de los cuatro pondría rumbo a España el domingo 24 de marzo, concretamente el menos votado una votación express durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'.