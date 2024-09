Grison ('La revuelta'): "TVE no nos ha puesto líneas rojas, sino líneas blancas. La droga es mala, el chiste no"

Por Sergio Navarro |

Antes del estreno de 'La revuelta' en TVE y de que se convierta en un éxito plantando cara a 'El hormiguero', hablamos con Ricardo Castella y Grison. Nos cuentan cómo ha sido su fichaje por el ente público, cómo se ha tratado políticamente, si se seguirán haciendo chistes de droga y sexo, y sobre la situación de Movistar+.

Ricardo Castella: Ni idea.

Grison: Igual a que nos paga el estado prácticamente. Nos paga la productora, pero como viene de ahí...

R. C.: No es directamente el Estado, el Estado no es el gobierno. De verdad que no lo sé, es raro, no sé qué cara se le va a quedar a la gente que ha publicado todo eso, vea las dos primeras semanas y diga: "¡Tocan el bombo y hacen el idiota!". No se le ha lavado el cerebro a ningún chaval todavía.

G: Yo con las dos multas que me han metido este verano ya me estoy pagando dos meses.

Si 'El intermedio' lo hubieran movido a TVE a esa hora yo entendería ese revuelo, porque sí es un programa político

¿Qué reflexión habéis sacado de la polémica?

R. C.: Se ha personalizado en David Broncano, se ha personalizado tanto que el presupuesto parecía que se lo llevaba él a su casa, pero cobran cien personas de ahí y hacemos doscientos programas con ese dinero. No hemos entendido mucho, es desproporcionado y no tiene sentido. Nosotros vamos a hacer un programa muy parecido, vamos a hacer chistes para que se divierta la gente y cuando se vea el programa se va a ver lo absurdo. Si 'El intermedio' lo hubieran movido a Televisión Española a esa hora yo entendería ese revuelo, porque es un programa político, pero es que el nuestro no lo es.

G: Yo creo que a la gente lo que le gusta es el contraste y quiere ver a gente que sube muy rápido cómo se pega un hostión contra un muro y, al revés, gente que está muy abajo de repente triunfar. Nosotros teníamos un cierto éxito y quieren ver cómo se estrella el programa y el caos.

R. C.: Ese es mal discurso para algunos, porque si con siete años ya nos debería tocar recoger, con 20...

G: Es lo que hay cuando estás en la cresta de la ola lo que quiere la gente es ver cómo te matas.

R. C.: Si los programas tienen salud que vayan durando, nosotros no queremos echar a nadie de ahí.

¿Os han puesto algún tipo de líneas rojas desde TVE?

G: No, nos han puesto líneas blancas.

R. C.: ¿Tú no te das cuenta de que das muy buen titular? Tenemos que adecuar un poco el lenguaje y el tono.

Las bromas sobre drogas las tendréis que controlar un poco más...

G: La droga es mala, pero el chiste no.

R. C.: Al mismo tiempo, a las 22:00 de la noche es muy complicado hablar de eso en televisión. Creo que lo que vamos a intentar es que Grison cada vez que quiera decir un chiste de esos tenga que contar una anécdota sobre animales y se va a convertir en cultural.

G: A mí me parece bien, reinventarte un poco está guay también.

¿Vais a seguir haciendo las preguntas del sexo y el dinero?

R. C.: Yo creo que vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible teniendo en cuenta que va a las 22:00 horas, en vez de a las 00:00. Entonces hay un cambio de regulación, la tele en abierto a las 22:00, no es lo mismo que la tele de pago de noche.

Vamos a tener es a mucha gente muy pendiente de todo y eso será un poco lata

¿Tenéis cierta presión por estar en la televisión pública y que os miren más con lupa?

R. C.: Lo que vamos a tener es a mucha gente muy pendiente de todo y eso será un poco lata, pero vamos a intentar hacer el programa como si eso no fuera así a ver qué pasa. En TVE lo que estamos viendo hasta ahora es que todo el rato están quedándose un poco locos diciendo: "¿Pero en serio vais a hacer eso?". Pero nadie nos está diciendo que no se pueda.

Sobre el nombre del programa, ¿no iba a llamarse 'La resiliencia'?

R. C.: Fuimos al registro a registrar algunos nombres y sacaron un artículo. Luego volvimos a ir y registramos más nombres a ver si sacaban otro artículo ya por la broma y estamos esperándolo.

¿Tuvisteis claro que lo queríais llamar 'La revuelta'?

R. C.: No, llegamos a ese nombre después de probar y pensar muchos. Claro, lo que publica la gente no lo podemos controlar.

¿Cuándo decidisteis el nuevo nombre?

R. C.: Lleva muy pocos días decidido. La promo estaba esperando el nombre, esa promo estuvo esperando una semana.

¿Vais a intentar evitar llevar a invitados con perfiles políticos?

R. C.: En Movistar nunca iban invitados políticos, al final en un programa de entrevistas es muy raro, pero aquí supongo que les dará igual y a nosotros también. Es verdad que el invitado político como viene a contar su rollo... Eso en nuestro programa es más raro porque nosotros estamos todo el rato tratando de sacar de su rollo a la gente. Vienes a contar esto que todo el mundo lo sabe y que has dicho en 70 entrevistas, pues vamos a otra cosa. No sé cuantos políticos se estirarían aquí.

Si guardamos todas las cremas se podría intentar traer a Cristina Cifuentes

Podríais intentarlo con Cristina Cifuentes que va a estar en 'MasterChef Celebrity'

R. C.: Si guardamos todas las cremas se podría intentar.

Algunos de los rostros que trabajaban en Movistar han explicado que ha habido una degradación en cuanto a los límites del humor, ¿vosotros lo habéis sentido así?

G: Nos pegaban (bromea).

R. C.: Nos pasa siempre eso que hay un colador muy fino como de que no se puede hacer nada, ¿pero tú ves el programa y tienes esa sensación?

En cuanto a tratar temas políticos en el humor, ¿no lo habéis notado tampoco?

R. C.: Yo creo que Movistar como es una empresa gigante que está en toda España y el mundo trata de no marcarse mucho porque tiene clientes de todas las ideologías, por eso creo que en los programas no haya mucha política. Nosotros hemos estado haciendo 'Locomundo' y ahí había temas políticos y de geopolítica internacional que era más fácil de hacer.

De hecho, 'Locomundo' lo cancelaron después de 2 años...

R. C.: Pero hizo bastantes programas también y cambió de presentador y todo y aún así nosotros hemos hecho chistes de todo un poco. A lo mejor un programa de actualidad política como es 'El intermedio' no lo verías en Movistar, puede ser.

G: Tampoco es un programa de actualidad política lo que tenemos nosotros, no tiene nada que ver, que se hagan chistes políticos al final es por el chiste no por la política. No tratamos de reivindicar nada.

R. C.: Es verdad que eso genera mayor revuelo en redes y hay gente que valora la tranquilidad. Esto son estilos de las cadenas y, pese a eso, de esos chistes que va diciendo la gente que no ha podido hacer, nosotros los hemos hecho.

Hasta ahora estábamos viviendo del clip de Instagram

¿A qué se debe la salida de Movistar y el salto a RTVE?

R. C.: Yo creo que también llevamos ya bastante tiempo haciendo lo mismo, en el mismo sitio y en el mismo ecosistema.

G: Ahora va a tener más difusión, la gente lo va a ver gratis y el programa entero. Estábamos viviendo del clip de Instagram.

¿Teníais datos de la audiencia que hacíais en Movistar antes?

R. C.: Sí, los datos suyos propios no los cuentan en general, entonces te haces una idea un poco genérica, pero el programa era conocido y la gente hablaba de ello. Es verdad que ahora se va a poder ver en Latinoamérica sin tener que pasarlo por redes, porque RTVE y RTVE Play llega a muchos sitios más.

Hablando de la larga duración del contrato, ¿os habéis marcado algún objetivo para cumplir las expectativas de la cadena?

G: Todo lo contrario, si hay dos años o así de contrato más a gusto. Nosotros ya ves, relajadísimos.

R. C.: Nosotros queremos que el programa vaya bien y se vea. Luego el que podamos quedarnos un año y medio o por ahí sin que se vea, podríamos quedarnos por contrato, pero a lo mejor no queremos nosotros tampoco.

¿Qué dato de audiencia sería bueno para vosotros?

R. C.: El dato del primer día no marcará nada, porque va a ir evolucionando. Yo miraría el primer trimestre, pero no tenemos un objetivo de audiencia.

Y por parte de TVE, ¿hay algún objetivo de audiencia?

R. C.: Creo que tenemos que estar por encima de la media de la cadena, esto son las reglas de la tele y siempre es igual. Es como alrededor del 7%.

¿Sabéis que en cuanto alguien pida el contrato con vuestros sueldos al Portal de Transparencia se hará público?

R. C.: ¿Qué sentido tiene? Ya está público página por página en un medio desde hace meses. Yo he visto la hora de entrega del fichero y he dicho: "¿A quién le hace falta saber esto?".

¿Sumaréis algún colaborador nuevo de cara al futuro?

R. C.: Siempre pasa y normalmente surgen de los entrevistados de los primeros meses, que de repente nos encontramos con alguien que te da una química que decimos: "¿Por qué no vuelves?". Eso ha pasado con Candela Peña o Boris Izaguirre.

G: Con el chavalito este, ¿cómo se llamaba? El que era así un poco emo, que era muy majete: Rojuu. Mr. Jägger también...

R. C.: Esto es una manera de incorporar gente que entra por un sitio que no lo ves venir. Son personas que no te las imaginarías yendo a colaborar.

G: Yo traería al de los nísperos, ese era bueno... El militar del níspero.

R. C.: Sí, uno que estuvo en la piscina de bolas y de repente vino de invitado y lo flipamos bastante. Estaba grabando reggaeton en un pueblo perdido de Soria.

Nosotros preferimos que los invitados vayan donde quieran y ya se verá dónde es

¿Competís con 'El hormiguero' a la hora de elegir a los invitados?

R. C.: Nosotros preferimos que los invitados vayan donde quieran y ya se verá dónde es. A lo mejor no el primer día, pero luego sí. Nosotros no vamos a poner pegas, otros programas que hagan lo que quieran

G: David les exige que traigan un regalo por lo menos. Pablo les exige que bailen un Tiktok.

En Movistar en ocasiones traíais figuras menos comerciales, ¿mantendréis eso en TVE?

R. C.: Yo creo que en TVE más al ser tele pública más. Vamos a poder descubrir a más gente que es muy guay, por eso te digo que la competencia va a ser extraña, porque tú llevas a Rafa Nadal y yo traigo a no sé quién, que de repente es muy interesante lo que hace y no lo sabes.

¿Algún invitado os ha puesto condiciones para no hablar de ciertos temas?

G: Sí.

R. C.: ¿Sí?

G: Yo sé de invitados que te viene Fer y te dice que de esto no se puede hablar.

R. C.: Pon un ejemplo, si estás tirándola di quién.

G: El tipo este que su madre se murió de cáncer o algún reguetonero que no le saques el tema de drogas o alguna cosa de esas...

R. C.: A veces tenemos un poco de cuidado también porque no queremos molestar al invitado en general, pero David muchas veces con eso... "Dicen que no lo quiere contar", y él pregunta: "¿Pero quién lo dice? Yo le voy a preguntar y ahí lo vemos". Alguna vez la ha liado bastante buena.

Grison, a ti 'La resistencia' te ha dado un salto mediático brutal, ¿te han hablado para hacer trabajos con otras cadenas?

G: Yo estoy ahora a tope con el Media Markt. Claro que te salen ofertas, pero al final a la tele le tienes que echar horitas y aquí vivimos muy bien

R. C.: Es que Grison es la única persona que pasa menos tiempo en el teatro que David.

G: Estamos más o menos ahí.

R. C.: No, llegáis más o menos a la vez y el se queda un poco más.

G: Sí, la verdad es que puedo ser el que mejor viva ahí. Ahora de momento está todo tranquilo.

R. C.: Un programa de animales en La 2 estaría guapo que hicieras.

G: Sí, de repente podría estar abriendo un nicho de mercado ahí. Pero bueno como este año ha habido mucho revuelo a mí me han atacado de mogollón de sitios.

¿Cómo lleváis vosotros que la gente os reconozca y os pare por la calle?

R. C.: Yo tengo mucha suerte, porque de la banda somos Grison y el otro. Entonces, si vamos juntos le van a tirar a él y si voy con David o Jorge igual, yo soy el otro. Yo lo llevo bien

G: Yo sí que es verdad que el target que tengo es gente de todo tipo y al final la fama es la lacra del éxito. Es lo peor, pero es algo que va junto y es lo que hay.

R. C.: Al mismo tiempo que alguien te diga que le gusta mucho lo que haces... No sé, creo que hay cosas peores.

G: Claro, la gente en general mola que te quiera, eso está claro.

R. C.: No es exactamente igual que trabajar en una mina.