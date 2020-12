Disney pone fecha a 'The Falcon and the Winter Soldier' y 'Loki'

'The Falcon and The Winter Soldier' y 'Loki' se están haciendo de rogar más de lo esperado. El estreno de 'The Falcon and The Winter Soldier', por ejemplo, estaba previsto para el pasado mes de agosto, pero el retraso en el rodaje debido a la pandemia provocó que la que iba a ser la primera serie original del universo Marvel en Disney+ finalmente tuviese que ceder su puesto a 'WandaVision'. Sin embargo, parece que la espera se acerca a su fin.

'The Falcon and the Winter Soldier' y 'Loki'

Según ha informado Marvel, el primer episodio de 'The Falcon and the Winter Soldier' se estrenará el 19 de marzo de 2021. La ficción protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barnes mostrará qué sucedió después de que Halcón recibió el escudo de Capitán América de manos de Capi en "Avengers: Endgame".

Barnes, que siempre tendrá un apego al Capitán América sin importar quién tenga el título, se mantendrá junto a Wilson en su nueva aventura como demuestra el nuevo trailer lanzado por Marvel Studios.

"The legacy of that shield is complicated." Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier, an Original Series, starts streaming March 19 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/C3uD0s4ULm — The Falcon and the Winter Soldier (@falconandwinter) December 11, 2020

La miniserie creada por Malcolm Spellman, que estará compuesta por seis entregas, también contará en su reparto con Daniel Brühl, Georges St-Pierre y Emily VanCamp en los papeles de Helmut Zemo, Georges Batroc y Sharon Carter, respectivamente.

¿Dónde está Loki?

En el caso de la miniserie del 'hermanísimo' de Thor, Disney ha apostado por trasladar su estreno hasta la primavera, concretamente hasta mayo. En 'Loki', Tom Hiddleston vuelve a ponerse en la papel del voluble semidiós asgardiano que se ha acabado convirtiendo en uno de los villanos favoritos de Marvel. Como se puede apreciar en el trailer lanzado por Marvel Studios, la ficción también arrancará después "Avengers: Endgame" y veremos qué fue de Loki después de desaparecer.