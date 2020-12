'Hawkeye': Vera Farmiga y Florence Pugh, entre los nuevos fichajes de la serie de Disney+

Marvel afronta tiempos de transición. Tras el éxito sin precedentes del Universo Cinematográfico impulsado por Disney, algunos de los superhéroes más veteranos se han ido despidiendo de la franquicia audiovisual. Por lo tanto, ahora es más importante que nunca la incorporación de personajes que renueven este enorme universo, y aquí entrará en juego Disney+ con títulos como 'Ms. Marvel', 'Moon Knight' o 'Hawkeye'.

Vera Farmiga y Florence Pugh, entre los fichajes de 'Hawkeye'

Esas tres ficciones introducirán a personajes como Marc Spector, Kamala Kahn o Kate Bishop, que se darán a conocer al gran público a través de la pequeña pantalla. En el caso de 'Hawkeye', como adelanta Variety, ese plantel de personajes acaba de crecer con seis fichajes importantes: Vera Farmiga, Tony Dalton,Zahn McClarnon, Alaqua Cox, Fra Fee y Florence Pugh.

Todos ellos acompañarán a Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, aunque por el momento Disney no se ha pronunciado al respecto. Farmiga interpretará a Eleanor Bishop, la madre de Kate (Steinfeld); Dalton será Jack Duquesne, el mentor de Clint Barton (Renner); Fee encarnará a Kazi, que seguramente sea una de las antagonistas; McClarnon y Cox serán padre e hija como William y Maya Lopez; y, por último, Pugh retomará el rol de Yelena Belova que veremos también en "Viuda Negra".

Universo televisivo

'Hawkeye' es una pieza esencial en el entramado de series de Marvel que veremos en Disney+ a lo largo de los próximos meses y años. De esa tanda de estrenos, el primero en llegar a la plataforma será 'WandaVision', que se lanzará en enero. Después irán llegando 'The Falcon and The Winter Soldier', 'Loki', 'Hawkeye', 'Ms. Marvel', 'She-Hulk' o 'Moon Knight', que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.