Fernando Ónega conectaba en directo en 'Y ahora, Sonsoles' en la tarde del 19 de junio para hacer balance del décimo aniversario del reinado de Felipe VI. Sin embargo, antes de despedirse, la colaboradora Pilar Vidal aprovechó la conexión para preguntarle cómo se sentía al entrar en el programa de su hija.

'Y ahora, Sonsoles'

"Eso no, Pilar. Que no va a venir", interrumpía Sonsoles Ónega avergonzada. "Efectivamente es la primera vez que entro en el programa.", continuó contando Fernando Ónega, que finalmente se animó a responder la pregunta de Vidal.

"Siento emoción. Lo que más me emociona es saber lo mucho que la queréis, lo mucho que la quiere la gente en la calle, lo mucho que me lo dicen. Yo he dejado de ser Fernando Ónega y ya soy el padre de Sonsoles, que es un orgullo", contestaba el periodista. Estas palabras emocionaron a la presentadora y arrancaron los aplausos del público. "Bueno, ya está, que me vas a sonrojar. A ver si me voy a equivocar", contestó la hija.

Al hablar de la relación entre padre e hija, Vidal recordaba lo que una vez le contó la presentadora: "Me dijiste que solo te llamaba cuando bajabas la audiencia". "Me lo recrimina muchísimo. En cada comida familiar", contestaba la presentadora. "Y lo recrimino con razón", respondía él.

La invitación

Nacho Gay también se animaba a preguntar al periodista por este mismo tema: "Fernando, tú que has hecho tanta tele, ¿cómo ves a la niña?". "No, no, bajo ningún concepto. Se acabó", zanjaba la presentadora levantándose de su silla. Continuó el debate, y antes de despedir la conexión, invitó formalmente a su padre a visitar el plató "en los próximos diez años". "Seguro que acudiré. Lo prometo", se comprometió finalmente Ónega.