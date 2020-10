La anécdota de Fernando Tejero al ver desnudo a un actor de 'Aquí no hay quién viva': "¿Y esta naturaleza?"

Fernando Tejero regresa a la gran pantalla con "Explota, explota", un largometraje musical con las exitosas canciones de Raffaella Carrà. Para promocionar su llegada a los cines, el actor visitó el plató de 'Zapeando' en laSexta para desvelar las claves del film de Nacho Álvarez donde comparte reparto con Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar, Pedro Casablanc y Natalia Millán, entre otros.

Fernando Tejero en 'Zapeando'

Pero, más allá de hablar de este proyecto, el cordobés recordó algunas de las anécdotas más divertidas que vivió en la etapa de 'Aquí no hay quien viva' en Antena 3. El intérprete del portero Emilio Delgado no pudo contener la risa al rememorar un surrealista rodaje con el fallecido Eduardo Gómez, que daba vida a su padre en la ficción, Mariano Delgado.

"No se me olvidará que aparecía desnudo con una sartén, en un momento se la quitó y dije, 'pero, ¿qué está pasando?'", comenzó narrando. "Entre esas piernecitas y que tenía ahí el almuerzo de un león, dije 'pero ¿y esta naturaleza?'", añadió ante la sorpresa de Dani Mateo y el resto de colaboradores de 'Zapeando'.

La secuencia imposible

Por otro lado, Tejero recordó una simpática anécdota que vivió junto a Malena Alterio mientras grababan una secuencia con numerosos figurantes. "En la última etapa, grabábamos un capítulo en tres días y currábamos como 18 horas por jornada. Hay un momento en que estás tan agotado que la cabeza no te da para más", explicaba. "Yo no paraba de equivocarme y la figuración me miraba. Tenía un parrafazo enorme. Y, de pronto, me equivoco en la última palabras y todos '¡oh!'. A Malena y a mí nos dio un ataque de risa y ya ni para delante ni para detrás con el texto", añadió.