Por Diego López |

Gane o pierda, España ya ha hecho historia en el Mundial de Fútbol que termina este domingo. Y no sólo futbolísticamente hablando, también en audiencias, con Atresmedia y Mediaset pidiendo la hora al árbitro para poder volver a respirar.

A falta del último fin de semana de fútbol por contabilizar, La 1 es la cadena más vista de julio con un 19,9% de media, datos de otra época. Antena 3 aguanta el tipo con un 11,3% (1,7 puntos menos que el julio pasado), mientras que Telecinco promedia un preocupante 6,8% en el mes actual (sería su mínimo histórico de audiencia).

Con estos datos, las dos grandes cadenas están deseosas por mejorar sus audiencias con el final del Mundial, y van a aprovechar la semana para ir estrenando alguna de sus apuestas veraniegas que hasta ahora tenían aparcadas. Tienen 11 días, un tercio del mes, para levantar las medias.

'El camino de la verdad', reconciliar andando

En concreto, Telecinco lanza el martes el docu-reality 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles, y el miércoles 'Sandokán', la nueva serie de Can Yaman . Antena 3, por su parte, lanzará el jueves en abierto ' Padre no hay más que uno, la serie ' tras su paso por Atresplayer.

'El camino de la verdad' es un formato presentado e ideado por la propia Luján Argüelles. Reúne a cinco pares de hijos con sus progenitores que mantienen graves problemas en su relación, y que se embarcarán en una aventura de 130 kilómetros a lo largo del Camino de Santiago, donde intentarán sanar sus heridas y reconciliarse.

Luján Argüelles y Paz Calap, presentadora y coach de 'El camino de la verdad'

Desde Samos hasta la mítica plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, las parejas irán acompañadas por la coach Paz Calap, especialista en crecimiento personal y mindfulness. Además, recibirán la visita puntual de famosos como Sofía Cristo o Manuel Díaz El Cordobés, que compartirán con ellos sus experiencias con sus padres y madres.

'Sandokán', el esperado regreso de Can Yaman

Tras convertirse en el rey de las telenovelas turcas, Can Yaman regresa ahora con un producto muy distinto: una superproducción internacional que recreará y actualizará las icónicas aventuras del icónico pirata.

Can Yamán es Sandokán en esta serie remake

La serie de 8 episodios está producida por la cadena italiana Rai y rodada en inglés con la participación de un elenco multicultural, con estrellas reconocidas como Ed Westwick u Owen Teale, que acompañan a actores italianos y al propio Can Yaman. Con críticas generalmente positivas, la ficción fue todo un éxito de audiencias en su estreno en Italia.

'Padre no hay más que uno', la serie basada en las películas

Más allá de Torrente, Santiago Segura ha conseguido acercar a las salas a millones de familias que han seguido las aventuras de Javier García y sus pequeños. 'Padre no hay más que uno, la serie' está basada en la misma historia pero con distintos actores y personajes. En este caso es Daniel Pérez Prada quien interpreta al patriarca Mateo Vicho, que se queda al cuidado de sus hijos cuando su mujer, interpretada opr Mariam Hernández, consigue el trabajo de su vida.

La ficción cuenta con 12 episodios que Antena 3 ofrecerá a doble ración por noche, y destaca por su amplio abanico de actores invitados, desde Anabel Alonso a Aníbal Gómez, pasando por Rosario Pardo o el propio Santiago Segura, que recupera su papel de las películas en la serie.