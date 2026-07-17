El final de temporada de 'La revuelta' y 'El perro andaluz' lideran la noche con un 12,5%

Audiencias Jueves 16 de Julio de 2026
13,3%
12,2%
8,0%
6,2%
4,7%
4,0%
2,3%
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1,8%
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Prime time
La revuelta 1.179.000 12,5%
El perro andaluz by Manu Sánchez 831.000 12,5%
Trivial Pursuit348.000 4,2%
Cifras y letras559.000 6,0%
Documenta RTVE 277.000 3,0%
El cine de La 2: Pelic 113.000 1,9%
El hormiguero 20 años juntos 793.000 8,3%
El peliculón 604.000 8,5%
First Dates397.000 4,8%
Horizonte: Avance724.000 7,7%
Horizonte607.000 9,1%
First Dates: Summer898.000 9,6%
Ella, maldita alma510.000 7,8%
La Sexta Clave339.000 4,4%
El Intermedio: The Very Best292.000 3,1%
El taquillazo 172.000 2,7%
Late night
El perro andaluz by Manu Sánchez 196.000 7,6%
Cine 41.000 1,8%
Cine 200.000 7,4%
Callejeros 140.000 5,3%
Sportium Game Show44.000 2,5%
Ella, maldita alma219.000 7,2%
Gran Madrid Show74.000 4,0%
Cine 88.000 3,6%
Sobremesa y tarde
Directo al grano953.000 11,2%
Valle Salvaje891.000 12,2%
La promesa898.000 13,2%
Malas lenguas780.000 11,6%
Aquí la Tierra852.000 11,9%
Saber y ganar495.000 5,5%
Tour de Francia 685.000 8,0%
Post Tour de Francia 478.000 6,1%
Malas lenguas480.000 6,8%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 173.000 2,6%
Jeopardy139.000 2,0%
Sueños de libertad1.198.000 13,5%
Y ahora Sonsoles746.000 10,3%
Pasapalabra1.274.000 17,9%
Todo es mentira: Summer Tem514.000 6,2%
Lo sabe, no lo sabe387.000 5,7%
Amor... ¡o lo que surja!500.000 5,6%
El verano se mueve510.000 6,5%
¡De lunes a viernes!556.000 8,1%
¡Allá tú!718.000 10,3%
Zapeando478.000 5,5%
Más vale tarde382.000 5,4%
Mañana
La hora de La 1364.000 19,4%
Mañaneros 360574.000 18,7%
Mañaneros 360973.000 12,9%
Mi familia en la mochila. Ruta España 11.000 1,3%
Mi familia en la mochila. Ruta España 13.000 1,2%
Gigantes y salvajes 12.000 0,8%
El señor de los bosques 17.000 0,9%
El señor de los bosques 29.000 1,4%
El señor de los bosques 33.000 1,5%
Rutas bizarras 33.000 1,5%
Las rutas dAmbrosio 77.000 2,9%
Curro Jiménez 152.000 4,3%
El cazador150.000 2,7%
El cazador191.000 2,3%
Espejo público verano281.000 11,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 744.000 15,5%
La ruleta de la suerte1.426.000 20,3%
Love Shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 11.000 1,2%
Alerta Cobra 19.000 1,5%
Alerta Cobra 52.000 3,0%
Alerta Cobra 57.000 2,8%
En boca de todos203.000 6,6%
La mirada crítica256.000 12,9%
Vamos a ver verano281.000 10,0%
El precio justo518.000 8,1%
Equipo de investigación 40.000 3,2%
Aruser@s Fresh189.000 9,3%
Al rojo vivo249.000 6,8%
Informativos
La sobremesa del jueves confirma que Antena 3 sigue mandando en la franja de las 15:00, aunque 'Antena 3 Noticias 1' cede ligeramente respecto al mismo día de la semana pasada: de un 21,9% baja a un 21,6%, una caída mínima que no compromete su liderazgo. Quien sí experimenta un movimiento notable al alza es 'Telediario 1', que pasa de un 13,1% a un 14,2%, sumando más de un punto en siete días y consolidando a La 1 como segunda opción clara de la franja. En el lado contrario, 'laSexta Noticias 14h' sufre el retroceso más llamativo de la jornada: cae 2,4 puntos, de un 8,2% a un 5,8%, un descenso que merece seguimiento. 'Informativos Telecinco 15:00' también afloja, pasando de un 8,3% a un 7,4%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' se mantiene prácticamente plana en torno al 7,2%-7,3%.
En la noche, el dato más relevante es el hundimiento de 'Telediario 2', que pierde 3,3 puntos respecto al jueves anterior y cede el liderazgo nocturno a 'Antena 3 Noticias 2', que aguanta en un 17,4% frente al 17,7% de hace siete días, una bajada testimonial. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' es la gran remontada de la noche: sube 1,7 puntos, de un 7,1% a un 8,8%, su mejor registro reciente en esta franja. 'laSexta Noticias 20h' también retrocede con claridad, pasando de un 7,8% a un 6,1%, acumulando así caídas tanto en sobremesa como en noche.
Telediario matinal240.000 25,7%
Informativo territorial 1910.000 15,0%
Telediario 11.253.000 14,2%
Informativo territorial 21.107.000 12,3%
Telediario 21.104.000 13,9%
Noticias de la mañana188.000 14,7%
Antena 3 Noticias 11.918.000 21,6%
Antena 3 Noticias 21.400.000 17,4%
Noticias Cuatro 1494.000 7,3%
El desmarque Cuatro 1510.000 5,9%
Noticias Cuatro 2417.000 6,1%
El matinal47.000 6,5%
El matinal77.000 8,0%
El matinal124.000 8,9%
Informativos Telecinco 15:00651.000 7,4%
Informativos Telecinco 21:00701.000 8,8%
laSexta Noticias 14h449.000 5,8%
laSexta Noticias: Jugones421.000 4,7%
laSexta Noticias 20h424.000 6,1%
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