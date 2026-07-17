El final de temporada de 'La revuelta' y 'El perro andaluz' lideran la noche con un 12,5%

Por Redacción |

Prime time

La 1

La revuelta Antonio Resines 1.179.000 12,5% El perro andaluz by Manu Sánchez Rosa López-Boris Izaguirre 831.000 12,5%

La 2

Trivial Pursuit348.000 4,2% Cifras y letras559.000 6,0% Documenta RTVE Ortega 277.000 3,0% El cine de La 2: Pelic La última película (2021) 113.000 1,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre 793.000 8,3% El peliculón El mejor verano de mi vida 604.000 8,5%

Cuatro

First Dates397.000 4,8% Horizonte: Avance724.000 7,7% Horizonte607.000 9,1%

Telecinco

First Dates: Summer898.000 9,6% Ella, maldita alma510.000 7,8%

laSexta

La Sexta Clave339.000 4,4% El Intermedio: The Very Best292.000 3,1% El taquillazo Misión Panamá 172.000 2,7%

Late night

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez María del Monte-Paula Vázquez 196.000 7,6%

La 2

Cine Voces de oro 41.000 1,8%

Antena 3

Cine Lo contrario al amor 200.000 7,4%

Cuatro

Callejeros Playas de Murcia 140.000 5,3% Sportium Game Show44.000 2,5%

Telecinco

Ella, maldita alma219.000 7,2% Gran Madrid Show74.000 4,0%

laSexta

Cine El secreto de la isla 88.000 3,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano953.000 11,2% Valle Salvaje891.000 12,2% La promesa898.000 13,2% Malas lenguas780.000 11,6% Aquí la Tierra852.000 11,9%

La 2

Saber y ganar495.000 5,5% Tour de Francia Circuit Nevers Magny Cours-Chalón sur Saona 685.000 8,0% Post Tour de Francia Circuit Nevers Magny Cours-Chalón sur Saona 478.000 6,1% Malas lenguas480.000 6,8% Diario de un nómada: Ruta del ámbar Stelvio, sucio y clandestino 173.000 2,6% Jeopardy139.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.198.000 13,5% Y ahora Sonsoles746.000 10,3% Pasapalabra1.274.000 17,9%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem514.000 6,2% Lo sabe, no lo sabe387.000 5,7%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!500.000 5,6% El verano se mueve510.000 6,5% ¡De lunes a viernes!556.000 8,1% ¡Allá tú!718.000 10,3%

laSexta

Zapeando478.000 5,5% Más vale tarde382.000 5,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1364.000 19,4% Mañaneros 360574.000 18,7% Mañaneros 360973.000 12,9%

La 2

Mi familia en la mochila. Ruta España Taramundi 11.000 1,3% Mi familia en la mochila. Ruta España Zumaia 13.000 1,2% Gigantes y salvajes Gigantes en mundos verdes 12.000 0,8% El señor de los bosques Valle del Ambroz, Cáceres 17.000 0,9% El señor de los bosques Cuéllar, Segovia 29.000 1,4% El señor de los bosques Sierra de Montsant, Tarragona 33.000 1,5% Rutas bizarras El calamar gigante y el pueblo de un solo habitante 33.000 1,5% Las rutas dAmbrosio Poniente granadino 77.000 2,9% Curro Jiménez Retorno al hogar 152.000 4,3% El cazador150.000 2,7% El cazador191.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano281.000 11,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Fideuá del señoret 744.000 15,5% La ruleta de la suerte1.426.000 20,3%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! Bodas, boditas y bodorrios 11.000 1,2% Alerta Cobra Prisioneros 19.000 1,5% Alerta Cobra Los niños perdidos 52.000 3,0% Alerta Cobra Todo por amor 57.000 2,8% En boca de todos203.000 6,6%

Telecinco

La mirada crítica256.000 12,9% Vamos a ver verano281.000 10,0% El precio justo518.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación Burguermania 40.000 3,2% Aruser@s Fresh189.000 9,3% Al rojo vivo249.000 6,8%

Informativos

La sobremesa del jueves confirma que Antena 3 sigue mandando en la franja de las 15:00, aunque 'Antena 3 Noticias 1' cede ligeramente respecto al mismo día de la semana pasada: de un 21,9% baja a un 21,6%, una caída mínima que no compromete su liderazgo. Quien sí experimenta un movimiento notable al alza es 'Telediario 1', que pasa de un 13,1% a un 14,2%, sumando más de un punto en siete días y consolidando a La 1 como segunda opción clara de la franja. En el lado contrario, 'laSexta Noticias 14h' sufre el retroceso más llamativo de la jornada: cae 2,4 puntos, de un 8,2% a un 5,8%, un descenso que merece seguimiento. 'Informativos Telecinco 15:00' también afloja, pasando de un 8,3% a un 7,4%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' se mantiene prácticamente plana en torno al 7,2%-7,3%.

En la noche, el dato más relevante es el hundimiento de 'Telediario 2', que pierde 3,3 puntos respecto al jueves anterior y cede el liderazgo nocturno a 'Antena 3 Noticias 2', que aguanta en un 17,4% frente al 17,7% de hace siete días, una bajada testimonial. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' es la gran remontada de la noche: sube 1,7 puntos, de un 7,1% a un 8,8%, su mejor registro reciente en esta franja. 'laSexta Noticias 20h' también retrocede con claridad, pasando de un 7,8% a un 6,1%, acumulando así caídas tanto en sobremesa como en noche.

La 1

Telediario matinal240.000 25,7% Informativo territorial 1910.000 15,0% Telediario 11.253.000 14,2% Informativo territorial 21.107.000 12,3% Telediario 21.104.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana188.000 14,7% Antena 3 Noticias 11.918.000 21,6% Antena 3 Noticias 21.400.000 17,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1494.000 7,3% El desmarque Cuatro 1510.000 5,9% Noticias Cuatro 2417.000 6,1%

Telecinco

El matinal47.000 6,5% El matinal77.000 8,0% El matinal124.000 8,9% Informativos Telecinco 15:00651.000 7,4% Informativos Telecinco 21:00701.000 8,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h449.000 5,8% laSexta Noticias: Jugones421.000 4,7% laSexta Noticias 20h424.000 6,1%

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