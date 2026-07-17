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Audiencias El final de temporada de 'La revuelta' y 'El perro andaluz' lideran la noche

AUDIENCIAS JUEVES 16 DE JULIO

El final de temporada de 'La revuelta' y 'El perro andaluz' lideran la noche con un 12,5%

Ambas apuestas de La 1 consiguen el mismo share. 'Ella, maldita alma' mejora en Telecinco sin el fútbol. La 1 lidera el día con un 13,3%.

El final de temporada de 'La revuelta' y 'El perro andaluz' lideran la noche con un 12,5%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 17 Julio 2026 09:11 (hace 44 minutos)

Audiencias Jueves 16 de Julio de 2026

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    13,3%

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    12,2%

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    8,0%

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Prime time

La 1

La revuelta 1.179.000 12,5%

El perro andaluz by Manu Sánchez 831.000 12,5%

La 2

Trivial Pursuit348.000 4,2%

Cifras y letras559.000 6,0%

Documenta RTVE 277.000 3,0%

El cine de La 2: Pelic 113.000 1,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 793.000 8,3%

El peliculón 604.000 8,5%

Cuatro

First Dates397.000 4,8%

Horizonte: Avance724.000 7,7%

Horizonte607.000 9,1%

Telecinco

First Dates: Summer898.000 9,6%

Ella, maldita alma510.000 7,8%

laSexta

La Sexta Clave339.000 4,4%

El Intermedio: The Very Best292.000 3,1%

El taquillazo 172.000 2,7%

Late night

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez 196.000 7,6%

La 2

Cine 41.000 1,8%

Antena 3

Cine 200.000 7,4%

Cuatro

Callejeros 140.000 5,3%

Sportium Game Show44.000 2,5%

Telecinco

Ella, maldita alma219.000 7,2%

Gran Madrid Show74.000 4,0%

laSexta

Cine 88.000 3,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano953.000 11,2%

Valle Salvaje891.000 12,2%

La promesa898.000 13,2%

Malas lenguas780.000 11,6%

Aquí la Tierra852.000 11,9%

La 2

Saber y ganar495.000 5,5%

Tour de Francia 685.000 8,0%

Post Tour de Francia 478.000 6,1%

Malas lenguas480.000 6,8%

Diario de un nómada: Ruta del ámbar 173.000 2,6%

Jeopardy139.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.198.000 13,5%

Y ahora Sonsoles746.000 10,3%

Pasapalabra1.274.000 17,9%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem514.000 6,2%

Lo sabe, no lo sabe387.000 5,7%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!500.000 5,6%

El verano se mueve510.000 6,5%

¡De lunes a viernes!556.000 8,1%

¡Allá tú!718.000 10,3%

laSexta

Zapeando478.000 5,5%

Más vale tarde382.000 5,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1364.000 19,4%

Mañaneros 360574.000 18,7%

Mañaneros 360973.000 12,9%

La 2

Mi familia en la mochila. Ruta España 11.000 1,3%

Mi familia en la mochila. Ruta España 13.000 1,2%

Gigantes y salvajes 12.000 0,8%

El señor de los bosques 17.000 0,9%

El señor de los bosques 29.000 1,4%

El señor de los bosques 33.000 1,5%

Rutas bizarras 33.000 1,5%

Las rutas dAmbrosio 77.000 2,9%

Curro Jiménez 152.000 4,3%

El cazador150.000 2,7%

El cazador191.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano281.000 11,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 744.000 15,5%

La ruleta de la suerte1.426.000 20,3%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,2%

¡Toma salami! 11.000 1,2%

Alerta Cobra 19.000 1,5%

Alerta Cobra 52.000 3,0%

Alerta Cobra 57.000 2,8%

En boca de todos203.000 6,6%

Telecinco

La mirada crítica256.000 12,9%

Vamos a ver verano281.000 10,0%

El precio justo518.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación 40.000 3,2%

Aruser@s Fresh189.000 9,3%

Al rojo vivo249.000 6,8%

Informativos

La sobremesa del jueves confirma que Antena 3 sigue mandando en la franja de las 15:00, aunque 'Antena 3 Noticias 1' cede ligeramente respecto al mismo día de la semana pasada: de un 21,9% baja a un 21,6%, una caída mínima que no compromete su liderazgo. Quien sí experimenta un movimiento notable al alza es 'Telediario 1', que pasa de un 13,1% a un 14,2%, sumando más de un punto en siete días y consolidando a La 1 como segunda opción clara de la franja. En el lado contrario, 'laSexta Noticias 14h' sufre el retroceso más llamativo de la jornada: cae 2,4 puntos, de un 8,2% a un 5,8%, un descenso que merece seguimiento. 'Informativos Telecinco 15:00' también afloja, pasando de un 8,3% a un 7,4%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' se mantiene prácticamente plana en torno al 7,2%-7,3%.

En la noche, el dato más relevante es el hundimiento de 'Telediario 2', que pierde 3,3 puntos respecto al jueves anterior y cede el liderazgo nocturno a 'Antena 3 Noticias 2', que aguanta en un 17,4% frente al 17,7% de hace siete días, una bajada testimonial. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' es la gran remontada de la noche: sube 1,7 puntos, de un 7,1% a un 8,8%, su mejor registro reciente en esta franja. 'laSexta Noticias 20h' también retrocede con claridad, pasando de un 7,8% a un 6,1%, acumulando así caídas tanto en sobremesa como en noche.

La 1

Telediario matinal240.000 25,7%

Informativo territorial 1910.000 15,0%

Telediario 11.253.000 14,2%

Informativo territorial 21.107.000 12,3%

Telediario 21.104.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana188.000 14,7%

Antena 3 Noticias 11.918.000 21,6%

Antena 3 Noticias 21.400.000 17,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1494.000 7,3%

El desmarque Cuatro 1510.000 5,9%

Noticias Cuatro 2417.000 6,1%

Telecinco

El matinal47.000 6,5%

El matinal77.000 8,0%

El matinal124.000 8,9%

Informativos Telecinco 15:00651.000 7,4%

Informativos Telecinco 21:00701.000 8,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h449.000 5,8%

laSexta Noticias: Jugones421.000 4,7%

laSexta Noticias 20h424.000 6,1%

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