Fox no sigue adelante con el spin-off de 'Empire' protagonizado por Taraji P. Henson

Parece que nos vamos a quedar con las ganas de saber qué ha sido de Cookie Lyon. Según informa Variety, Fox ha descartado el spin-off de 'Empire' centrado en el carismático personaje interpretado por Taraji P. Henson. Eso sí, los responsables del proyecto no desfallecen y tienen la intención de ofrecerlo a ABC y Hulu.

Taraji P. Henson como Cookie Lyon en 'Empire'

El proyecto de spin-off, que iba a estar encabezado por la propia Henson, se anunció por primera vez en julio como parte de un acuerdo firmado por Henson con el estudio 20th Television. En aquel momento no se ofrecieron demasiados detalles salvo que narraría lo que le sucedió a Cookie después de lo mostrado en el final de 'Empire'. El co-creador de 'Empire', Danny Strong, se iba a encargar de escribir la serie junto a Stacy A. Littlejohn y Yolonda Lawrence, mientras que la dirección iba a correr a cargo de la veterana directora Sanaa Hamri.

Uno de los posible obstáculos para el proyecto podría haber sido el hecho de que arrancó cuando 20th Television y Fox aún eran parte de la misma empresa. Desde entonces, 20th Television ha sido adquirida por Disney y conserva la propiedad de 'Empire', mientras que Fox Entertainment no tiene ninguna participación. Y esa sería la razón por la que el objetivo prioritario es ofrecerle el proyecto a cadenas propiedad de Disney.

Un 'animal' televisivo

Creada por Lee Daniels y Danny Strong, 'Empire' se mantuvo seis temporadas en antena y, desde su estreno, el personaje de Loretha 'Cookie' Lyon destacó por encima de los demás por su intenso carisma y su fiereza hasta el punto de que casi acaba canibalizando la serie. El papel le valió a Henson dos nominaciones al Emmy y una a los Globos de Oro a mejor actriz de drama.

No obstante, la actriz no se quedará con los brazos cruzados ya que próximamente estrenará 'Peace of Mind with Taraji', un 'talk show' que tendrá como objetivo luchar contra el estigma de la salud mental que se podrá ver en Facebook Watch. Además, es presentadora y productora del podcast "Jacked: The Rise of New Jack Swing", que debutó en noviembre, el próximo año debutará como directora con la película "Two-Faced" y, por si no fuese suficiente, está vinculada a un par de proyectos televisivos.