Francisco Denis ('Jack Ryan'): "Para EEUU, el resto de América es el patio trasero"

La acción de 'Jack Ryan' vuelve a desplegar sus redes morales con una segunda temporada que se desplaza a Venezuela. En ese nuevo marco, el agente interpretado por John Krasinski tratará de desmantelar una red de tráfico de armas que podría acabar con una crisis global, y en medio de toda esa posible hecatombe se encuentra Ubarri, el personaje interpretado por Francisco Denis, que tiene la clave para actuar contra el controvertido gobierno de su país.

Francisco Denis lidera el elenco de fichajes de 'Jack Ryan'

'Jack Ryan' sorprende por cómo deconstruye el tópico del héroe, ¿cómo ha sido adentrarte en una serie así de compleja?

Francisco Denis: Grabamos la segunda temporada y yo todavía no había visto la primera. La vi después de haber rodado y me pareció muy interesante la perspectiva de mostrar al héroe americano que estamos acostumbrados a ver, pero mostrando que los malos no son tan malos ni lo buenos son tan buenos.

En la primera temporada, Suleiman era una reflexión de los actos de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿cómo influye Estados Unidos en lo que pasa en Venezuela en la nueva temporada?

FD: Jack Ryan dice una frase cuando está dando clase: "Nosotros no vamos a permitir que eso suceda en nuestro patio trasero". Ese concepto de patio trasero es el que siempre usan, lo que usaron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que para ellos Estados Unidos es América y el resto es el patio trasero. Y esa frase está puesta ahí justamente para mostrar que todo lo que está sucediendo, incluso lo de Venezuela, es también consecuencia de políticas norteamericanas.

Siendo venezolano, ¿cómo es retratar Venezuela desde el punto de vista estadounidense?

FD: No es fácil. Conversé mucho con los guionistas cuando estábamos rodando escenas que incluían cosas un poco superficiales, con una mirada algo estereotipada de un país tropical. Lograron que fuera respetuoso, pero en ese sentido, por ejemplo, la fisionomía del presidente Nicolás Reyes no tiene que ver con Maduro, y no es porque no consiguieran un actor que se pareciera a Maduro, sino que creo que era más contextualizar la situación de un país como Venezuela, aunque hubiera podido ser otro

John Krasinski recupera su rol de Jack Ryan

¿Cómo ha sido desarrollar un personaje elaborado dentro del supuesto grupo de los malos?

FD: Ubarri es, dentro del bando de los malos, el bueno. Es la persona que se da cuenta de que algo está podrido en el reino de Dinamarca, como decía Hamlet.

¿A día de hoy hace falta más gente como Ubarri? Sobre todo ahora que estamos rodeados de tantos conflictos internacionales e internos.

FD: Absolutamente. Esa es la encrucijada de muchos venezolanos en este momento, que han participado o participan del poder y saber que algo no está funcionando bien. Esos personajes son muy interesantes porque son justamente la síntesis del drama que es el conflicto.

¿Qué imagen crees que tiene el mundo de Venezuela y qué errores se cometen a la hora de representarla o comprenderla?

FD: Bueno, tan complicado como si yo te pidiera a ti o a cualquier español que me hablara de España. Cada uno tendréis una visión distinta de lo que sucede aquí, y así pasa en Venezuela. Es muy complejo y no creo que se trate de buenos y malos. La situación venezolana involucra también a Rusia, y están China y otros poderes además del norteamericano.

Jordi Mollà da vida al presidente venezolano

Antes de Ubarri, el personaje más conocido que te habíamos visto fue en 'Narcos', que estaba inspirado en una persona real , ¿te ha liberado más hacer algo que no estaba basado en una figura histórica?

FD: Por lo general, siempre trato de trabajar sobre personas que conozco, y en el caso de Ubarri trabajé mucho sobre un diputado real. Eso me ayuda mucho personalmente, ya que me gusta ese acercamiento, más que buscar en mí mismo similitudes.

¿Has tenido contacto con ese diputado del que hablas o con alguien de una escala similar para poder prepararlo?

FD: Él no sabe que trabajé sobre él, pero sí le conozco.

¿Y qué crees que va a pensar él cuando vea la serie?

FD: Ha habido declaraciones, no de él, pero sí del gobierno venezolano, acerca de la serie. Me parece muy bueno que hablen, ya que el gobierno está diciendo que esto es una parte de la estrategia del departamento de estado norteamericano para la intervención venezolana. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero me parece muy bueno que lo digan y que hablen para que la gente la vea.