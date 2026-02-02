Por Redacción |

Un mes después del final de 'La casa de los gemelos 2', el reality de Zona Gemelos que se despidió dando las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid, el dúo de streamers ya ha anunciado su tercer proyecto: 'La cárcel de los gemelos'. Para avanzar algunos de los detalles de este reality, Carlos y Daniel Ramos emitieron un directo el 1 de febrero para anunciar a su primer participantes.

"Hemos estado un mes todo el rato pensando para reventar el siguiente reality. (...) La energía que se vivió es imposible volver a hacerlo, pero estamos trabajando para hacer algo más loco que 'La casa de los gemelos 2'", empezaban diciendo los gemelos, después de aclarar que "han perdido mucha pasta" con su segundo reality. "Va a ser una auténtica bomba", afirmaban.

Zona Gemelos y Falete en 'La casa de los gemelos 2'

"'La cárcel de los gemelos' será el 15 de marzo hasta el 5 de abril. 21 putos días de reality", especificaban también antes de detallar la mecánica del programa, que al igual que 'GH Dúo', será por parejas. "En formato dúo, vivirán en pareja en la misma celda, tendrá un patio exterior, tendrán una zona de vis a vis, módulos de aislamiento, comedores con la comida a lo carceleros. Habrá pruebas para que se ganen el pan", explicaban.

Respecto al premio,. Poco después anunciaban por fin a su primer concursante: Frank Cuesta , que ha dejado claro desde un primer momento el motivo por el que ha aceptado participar en el reality.

"Aquí estamos. Muchos os preguntaréis qué hago aquí. Siempre me han ofrecido hacer cosas. Siempre he dicho no a realities, no a fiestas, no a sponsors... Ellos van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario", explicaba, contando el trato al que ha llegado con Zona Gemelos para aceptar.

'La cárcel de los gemelos' se estrena el 15 de marzo

¿Quién será su pareja?

"Es un formato muy raro. Me han intentado meter durante un año en la cárcel y ahora me meto por mí mismo", bromeaba Cuesta. En cuanto a la persona con la que le gustaría formar el dúo, Frank Cuesta también lo tiene claro. "Me gustaría que se viniera Simón Pérez, el de las hipotecas. No es tonto, es inteligente, es un tío leído, aunque está en una situación de bucle. Que se limpie y que después se venga conmigo al santuario", comentaba.