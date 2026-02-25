'Bright minds' (3%) lidera en Atreseries seguido de 'FBI' en Energy y varias series de Nova

Con 325.000 espectadores, la serie 'Bright minds' se corona como lo más visto del día, colocando un segundo capítulo en el Top 10. También destaca 'FBI' en Energy ocupando un segundo puesto, así como cuatro series de Nova. Completan el ranking dos espacios de Trece ('Trece y Cope es noticia' y su cine western) y un capítulo de 'La que se avecina'.
Ranking cadenas TDT Martes, 24 de Febrero de 2026
2,3%
2,2%
2,1%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds
22:00
23:55
325.000
3,0%
Fbi - Infiltrados
23:02
23:56
314.000
3,4%
Emanet
15:00
16:39
281.000
3,2%
El amor invencible
20:06
21:35
280.000
2,6%
Cuando seas mía
16:39
18:16
270.000
3,8%
Trece y Cope es noticia
20:31
20:44
266.000
2,6%
Leyla
21:35
23:08
266.000
2,1%
La que se avecina - Un asexual, unas amiguis y un ...
20:51
22:55
258.000
2,1%
Cine western - Dallas, ciudad fronteriza
18:41
20:52
248.000
2,9%
Bright minds - Eslabón perdido
20:55
22:00
239.000
1,9%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Un asexual, unas amiguis y un ...
20:51
22:55
258.000
2,1%
La que se avecina - Mentiras, antidepresivos y una ...
15:21
16:58
235.000
2,8%
Cine - Zona prohibida
22:55
24:38
186.000
2,3%
La que se avecina - Una gastroscopia, una fiesta loca, ...
18:58
20:51
162.000
1,9%
La que se avecina - Una piña, una gogó cuarentona y ...
16:58
18:58
147.000
2,2%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi - Infiltrados
23:02
23:56
314.000
3,4%
Fbi - Niña desaparecida
23:56
24:44
233.000
3,7%
Fbi - Lealtad
21:20
22:07
221.000
1,7%
Fbi - Acólito
22:07
23:02
217.000
1,8%
Distrito 8
20:22
26:30
209.000
2,5%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:39
281.000
3,2%
El amor invencible
20:06
21:35
280.000
2,6%
Cuando seas mía
16:39
18:16
270.000
3,8%
Leyla
21:35
23:08
266.000
2,1%
Marina
18:16
20:06
230.000
3,1%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds
22:00
23:55
325.000
3,0%
Bright minds - Eslabón perdido
20:55
22:00
239.000
1,9%
Hudson & Rex
20:01
20:55
153.000
1,6%
Rizzoli & Isles
14:47
15:44
146.000
1,6%
Hudson & Rex
19:08
20:01
133.000
1,7%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:30
14:57
226.000
2,7%
Los Simpson
15:22
15:48
210.000
2,3%
Los Simpson
15:48
16:14
195.000
2,3%
The Big Bang Theory
18:34
19:00
191.000
2,8%
The Big Bang Theory
19:00
19:25
184.000
2,5%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
168.000
1,3%
Atlántida: los mayores descubrimientos con Dan Snow ...
22:31
23:54
166.000
1,6%
Joyas sobre ruedas
20:27
21:30
141.000
1,3%
Expedición al pasado
14:54
15:49
135.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
119.000
0,9%
Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y Cope es noticia
20:31
20:44
266.000
2,6%
Cine western - Dallas, ciudad fronteriza
18:41
20:52
248.000
2,9%
Tu cine - El último pistolero
20:52
22:19
201.000
1,6%
Sesión doble - Pegafuerte
16:47
18:38
145.000
2,1%
El cascabel
22:19
24:30
138.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Comando (1985)
22:06
23:36
221.000
1,9%
Cine - Las entrañas de la bestia
23:36
25:05
144.000
2,3%
Cine - Conan el bárbaro
19:57
22:06
126.000
1,1%
Cine - Alerta máxima 2
25:05
26:30
102.000
3,8%
Cine - Delta force 2
17:59
19:57
99.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:05
24:33
218.000
2,7%
La noche en 24h: portada - David Uclés
22:06
23:05
171.000
1,4%
Deportes 2
21:38
21:43
144.000
1,1%
Informativo 24h
21:43
22:06
133.000
1,0%
Deportes 1
15:36
15:41
127.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,3%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Melodia de seducción
22:02
23:49
164.000
1,5%
Justicia extrema - Dinero ensangrentado
20:39
22:02
133.000
1,1%
Cine - Justice (2017)
19:13
20:39
112.000
1,3%
Cine - The Maverick queen
17:48
19:13
112.000
1,7%
Cine - Bahía negra
16:09
17:47
104.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
163.000
4,1%
El chiringuito de jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
144.000
1,9%
Forjado a fuego - el Kris Javanes
20:58
21:54
103.000
0,8%
Vida bajo cero
17:25
18:16
101.000
1,5%
Forjado a fuego - el kopis griego
21:54
22:42
98.000
0,8%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:23
22:09
115.000
0,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:46
16:44
102.000
1,2%
Vender para comprar
14:43
15:46
98.000
1,1%
Elementary - El intérprete friki
23:53
24:37
85.000
1,3%
Tu casa a juicio
22:09
23:01
85.000
0,7%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pecados mortales
19:06
20:00
107.000
1,3%
Asesinos de América
17:19
18:11
95.000
1,4%
Asesinos de América
16:20
17:19
91.000
1,2%
Pecados mortales
18:11
19:06
88.000
1,3%
Un cadáver en el sótano
15:21
16:20
64.000
0,7%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:05
20:01
108.000
1,4%
Caso cerrado
15:12
16:12
108.000
1,2%
Caso cerrado
16:12
17:13
106.000
1,4%
Caso cerrado
18:13
19:05
88.000
1,3%
Caso cerrado
20:01
20:57
80.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bob Esponja
21:21
21:31
91.000
0,7%
Bob Esponja
21:31
21:54
80.000
0,6%
Bob Esponja
21:10
21:21
75.000
0,6%
Los misterios de Laura - El misterio de los diez ...
22:37
23:43
73.000
0,7%
La casa de Mickey Mouse
08:10
08:33
70.000
4,0%
Ranking Boing (0,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:19
08:30
158.000
8,8%
Doraemon, el gato cósmico
08:10
08:19
143.000
8,3%
Doraemon, el gato cósmico
14:48
14:59
138.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
14:38
14:48
128.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
08:35
08:46
108.000
5,8%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 24 de Febrero de 2026