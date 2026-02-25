FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 24 DE FEBRERO

'Bright minds' (3%) lidera en Atreseries seguido de 'FBI' en Energy y varias series de Nova

Trece se hace con dos puestos en el ranking gracias a 'Trece y Cope es noticia' y su cine western.

'Bright minds' (3%) lidera en Atreseries seguido de 'FBI' en Energy y varias series de Nova
Por RedacciónPublicado: Miércoles 25 Febrero 2026 09:23 (hace 8 horas)

Audiencias Martes 24 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    12,8%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logocuatro

    6,5%

  • logolasexta

    6,3%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logo13tv

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoclan

    0,6%

  • logoboing

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Con 325.000 espectadores, la serie 'Bright minds' se corona como lo más visto del día, colocando un segundo capítulo en el Top 10. También destaca 'FBI' en Energy ocupando un segundo puesto, así como cuatro series de Nova. Completan el ranking dos espacios de Trece ('Trece y Cope es noticia' y su cine western) y un capítulo de 'La que se avecina'.

Fotograma de un capítulo de la serie &#39;FBI&#39;
Fotograma de un capítulo de la serie 'FBI'

Ranking cadenas TDT Martes, 24 de Febrero de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Nova 2,1%

Atreseries 1,8%

Neox 1,6%

DMAX 1,6%

TRECE 1,5%

BEMADtv 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

Squirrel 1,3%

Mega (España) 1,2%

Divinity 1,0%

DKiss 0,9%

Ten 0,9%

Clan TVE 0,6%

Boing 0,6%

Teledeporte 0,4%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds
22:00
23:55
325.000
3,0%
Energy
Fbi - Infiltrados
23:02
23:56
314.000
3,4%
Nova
Emanet
15:00
16:39
281.000
3,2%
Nova
El amor invencible
20:06
21:35
280.000
2,6%
Nova
Cuando seas mía
16:39
18:16
270.000
3,8%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:31
20:44
266.000
2,6%
Nova
Leyla
21:35
23:08
266.000
2,1%
FDF
La que se avecina - Un asexual, unas amiguis y un ...
20:51
22:55
258.000
2,1%
TRECE
Cine western - Dallas, ciudad fronteriza
18:41
20:52
248.000
2,9%
Atreseries
Bright minds - Eslabón perdido
20:55
22:00
239.000
1,9%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Un asexual, unas amiguis y un ...
20:51
22:55
258.000
2,1%
FDF
La que se avecina - Mentiras, antidepresivos y una ...
15:21
16:58
235.000
2,8%
FDF
Cine - Zona prohibida
22:55
24:38
186.000
2,3%
FDF
La que se avecina - Una gastroscopia, una fiesta loca, ...
18:58
20:51
162.000
1,9%
FDF
La que se avecina - Una piña, una gogó cuarentona y ...
16:58
18:58
147.000
2,2%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi - Infiltrados
23:02
23:56
314.000
3,4%
Energy
Fbi - Niña desaparecida
23:56
24:44
233.000
3,7%
Energy
Fbi - Lealtad
21:20
22:07
221.000
1,7%
Energy
Fbi - Acólito
22:07
23:02
217.000
1,8%
Energy
Distrito 8
20:22
26:30
209.000
2,5%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:39
281.000
3,2%
Nova
El amor invencible
20:06
21:35
280.000
2,6%
Nova
Cuando seas mía
16:39
18:16
270.000
3,8%
Nova
Leyla
21:35
23:08
266.000
2,1%
Nova
Marina
18:16
20:06
230.000
3,1%

Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds
22:00
23:55
325.000
3,0%
Atreseries
Bright minds - Eslabón perdido
20:55
22:00
239.000
1,9%
Atreseries
Hudson & Rex
20:01
20:55
153.000
1,6%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:47
15:44
146.000
1,6%
Atreseries
Hudson & Rex
19:08
20:01
133.000
1,7%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:30
14:57
226.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:22
15:48
210.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:48
16:14
195.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
18:34
19:00
191.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:00
19:25
184.000
2,5%

Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
168.000
1,3%
DMAX
Atlántida: los mayores descubrimientos con Dan Snow ...
22:31
23:54
166.000
1,6%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:27
21:30
141.000
1,3%
DMAX
Expedición al pasado
14:54
15:49
135.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
119.000
0,9%

Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:31
20:44
266.000
2,6%
TRECE
Cine western - Dallas, ciudad fronteriza
18:41
20:52
248.000
2,9%
TRECE
Tu cine - El último pistolero
20:52
22:19
201.000
1,6%
TRECE
Sesión doble - Pegafuerte
16:47
18:38
145.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:19
24:30
138.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Comando (1985)
22:06
23:36
221.000
1,9%
BEMADtv
Cine - Las entrañas de la bestia
23:36
25:05
144.000
2,3%
BEMADtv
Cine - Conan el bárbaro
19:57
22:06
126.000
1,1%
BEMADtv
Cine - Alerta máxima 2
25:05
26:30
102.000
3,8%
BEMADtv
Cine - Delta force 2
17:59
19:57
99.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:33
218.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada - David Uclés
22:06
23:05
171.000
1,4%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:43
144.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
133.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:36
15:41
127.000
1,4%

Ranking Squirrel (1,3%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Melodia de seducción
22:02
23:49
164.000
1,5%
Squirrel
Justicia extrema - Dinero ensangrentado
20:39
22:02
133.000
1,1%
Squirrel
Cine - Justice (2017)
19:13
20:39
112.000
1,3%
Squirrel
Cine - The Maverick queen
17:48
19:13
112.000
1,7%
Squirrel
Cine - Bahía negra
16:09
17:47
104.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
163.000
4,1%
Mega (España)
El chiringuito de jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
144.000
1,9%
Mega (España)
Forjado a fuego - el Kris Javanes
20:58
21:54
103.000
0,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:25
18:16
101.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego - el kopis griego
21:54
22:42
98.000
0,8%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:23
22:09
115.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:46
16:44
102.000
1,2%
Divinity
Vender para comprar
14:43
15:46
98.000
1,1%
Divinity
Elementary - El intérprete friki
23:53
24:37
85.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
22:09
23:01
85.000
0,7%

Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Pecados mortales
19:06
20:00
107.000
1,3%
DKiss
Asesinos de América
17:19
18:11
95.000
1,4%
DKiss
Asesinos de América
16:20
17:19
91.000
1,2%
DKiss
Pecados mortales
18:11
19:06
88.000
1,3%
DKiss
Un cadáver en el sótano
15:21
16:20
64.000
0,7%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:05
20:01
108.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
15:12
16:12
108.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
16:12
17:13
106.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
18:13
19:05
88.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:01
20:57
80.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
21:21
21:31
91.000
0,7%
Clan TVE
Bob Esponja
21:31
21:54
80.000
0,6%
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:21
75.000
0,6%
Clan TVE
Los misterios de Laura - El misterio de los diez ...
22:37
23:43
73.000
0,7%
Clan TVE
La casa de Mickey Mouse
08:10
08:33
70.000
4,0%

Ranking Boing (0,6%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:19
08:30
158.000
8,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:10
08:19
143.000
8,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:48
14:59
138.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:38
14:48
128.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:35
08:46
108.000
5,8%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 24 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio champions
23:03
23:54
90.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol: Champions league resumen - jornada ...
21:09
21:44
58.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions: la previa
21:45
23:03
57.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions: tiempo extra
23:54
24:30
44.000
0,7%
Teledeporte
Automovilismo: Formula e(d) - Arabia Saudí ...
19:18
20:17
34.000
0,4%
