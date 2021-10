'Secret Story: La casa de los secretos' despidió el jueves 21 de octubre a Lucía Pariente, quien tuvo que abandonar el reality tras perder su duelo contra Adara Molinero. Por ello, la madrileña se trasladó a plató donde, además de hacer frente a ciertas críticas de los presentes, también tuvo ocasión de charlar con Jorge Javier Vázquez, el cual no dudó en sincerarse con ella y lanzar una dura observación.

Jorge Javier charla con Lucía Pariente en 'Secret Story'

Después de tener que hacer frente a las críticas de Miguel Frigenti y Elena Rodríguez, quien incluso terminó enfrentándose a Alba Carrillo, quien lanzó un duro comentario sobre Molinero, Pariente pudo hablar cara a cara con la madre de Cristina Porta. "Solo te quería preguntar qué te ha hecho mi hija para que hayas hablado de cosas tan fuertes sin conocerla de nada", planteó entonces la defensora de la concursante.

"Tu hija actuará como un mirlo blanco, no lo dudo y será muy respetable en la calle. En la casa se ha portado muy mal conmigo. Y yo la trato como me trata", declaró Pariente, quien incluso lanzó una pulla en referencia a la estrecha relación entre Porta y Luca Onestini. "Tiempo al tiempo. Te acordarás, de que tú eres la que va a tener que recoger a tu hija", soltó la sexta expulsada, a quien la madre de la concursante acusó de que "eso no tiene nada que ver con los insultos que has lanzado contra mi hija". Carrillo intervenía entonces para señalar que "su hija me insultó por Twitter en 2016 y tampoco me conocía de nada", tras lo cual incluso le indicó a su madre que Porta "iba con una animadversión que tú has heredado. Has heredado mis enemigos".

"Nos equivocamos todos"

"Lo que me ha chirriado mucho, es la concepción que tienes de ti misma de: donde esté yo, está el bien y lo demás, está mal", opinó entonces Vázquez, ante una sorprendida Pariente, a la que quiso recordar que "nos equivocamos todos, Lucía". "No podemos diferenciar el mundo entre todo lo que hago yo, está bien; y los demás se equivocan. Y menos, con la edad que tenemos ya", insistió el presentador. "No te lo admito, porque me ha faltado tiempo para pedir perdón por un montón de cosas. Incluso por permitir cosas a uno, que no he permitido a otros", se defendió Pariente, antes de que el catalán tuviera que continuar con la gala.