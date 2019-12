Eduardo Inda y Esther Palomera se enfrentan en 'El programa de Ana Rosa': "Siempre insultas a alguien"

La mañana del 9 de diciembre, 'El programa de Ana Rosa' emitió una nueva entrega en la que se debatieron asuntos del fin de semana, entre ellos, las movilizaciones por la crisis climática que tuvieron en lugar en Madrid a raíz de la Cumbre del Clima. Un acto en el que estuvo presente Javier Bardem, quien tachó a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, de "estúpido", algo de lo que luego se retractó en redes y que fue motivo de debate en el programa de Telecinco, generando un momento de tensión entre Eduardo Inda y Esther Palomera.

Esther Palomera y Eduardo Inda durante su disputa en 'El programa de Ana Rosa'

"Una persona que hace eso, que descalificada de origen", defendió Inda, refiriéndose al insulto que el actor había lanzado contra el político, antes de cuestionar la legitimidad que tenía "este señor para hablar de cambio climático". "Lo dice quien no pronuncia un insulto en cada minuto que se sienta en esta mesa", lanzó entonces Palomera, con sarcasmo. "¿Yo a quién he insultado? Dime un insulto que haya dicho", replicó Inda. "Permanentemente", respondió la colaboradora, mientras su compañero insistía en que le dijera un solo insulto que "haya dicho hoy".

Palomera trató de cortar el tema reiterando sus palabras y desviando la atención de nuevo hacia Bardem, algo que se vio truncado ante los reproches de Inda. "Siempre mientes, Palomera. Yo no he insultado nunca aquí a nadie", recalcó el colaborador, tajante, antes de que prosiguiera el debate sobre la crisis climática. Un tema que no eliminó la tensión entre ambos colaboradores. "¿Puedo hablar yo?", cuestionó Inda, durante una intervención de Palomera. "¿Cómo que si puedes hablar tú? Pero si llevas toda la mañana hablando", replicó la colaboradora, mientras su compañero señalaba que "acabas de mentir para decir que yo he insultado aquí una vez a alguien".

"Mentirosa, embustera"

"Permanente, todos los días insultas a alguien", recalcó Palomera. "El problema es que a ti no te gusta lo que digo y lo consideras un insulto, pero yo soy respetuoso", se defendió Inda, ante la incredulidad de Esther. "Dice que es respetuoso, madre mía", soltó la colaboradora, tras lo cual Eduardo la tachó de "mentirosa". "Eso no es un insulto, es una calificación", añadió Inda, mientras Palomera señalaba que, cuando no insultaba a "a los jueces, era a los políticos y, cuando no, a tus compañeros". "Embustera", lanzó Eduardo, ante lo que Esther, perplpeja, se quejó a la directora del programa. Un tenso momento en el que Ana Terradillos, sustituta de Ana Rosa Quintana con motivo del día festivo, dio por zanjada la discusión.