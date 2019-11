Joaquín Prat: "Nunca entenderé lo de prensa española manipuladora. ¿Cómo se puede manipular un directo?"

Joaquín Prat cambia las mañanas de Telecinco por las tardes de Cuatro, aunque no del todo. El presentador seguirá colaborando en la mesa de corazón de 'El programa de Ana Rosa', donde lleva más de una década y a cuyos profesionales, empezando por 'Ana Rosa Quintana', considera su "otra familia". Ahora afronta con ganas una nueva etapa al frente de 'Cuatro al día', recogiendo el relevo de Carme Chaparro, que ya rueda la próxima entrega de 'Mujeres al poder'.

Prat pone en valor el trabajo de su antecesora ("han pasado del 1,9% a más de un 4% de cuota; tiene mucho mérito", explica) y reconoce sentir "un poco de vértigo" ante las expectativas creadas en torno a su llegada, que desde el grupo esperan sirva de "estímulo" para la audiencia.". Con todo, reconoce que no quiere "entrar como un elefante en una cacharrería", por lo que de acometer cambios sería de una forma "muy progresiva".y próximos proyectos como ' Eurogames ', que presenta junto a Lara Álvarez , pendiente de emisión en España.

Joaquín Prat, nuevo presentador de 'Cuatro al día'

¿Nervioso por el debut?

Lo estaré, me imagino, cinco minutos antes de arrancar el programa, pero supongo que la experiencia, llevar tantos años y haber hecho tantos programas de Ana Rosa te da una cierta seguridad en ti mismo. No es petulancia ni falsa modestia. Si he llevado durante el verano he llevado un transatlántico como 'El programa de Ana Rosa', pues la lancha rápida que es 'Cuatro al día' no es algo que me asuste, todo lo contrario, lo que tengo es ganas de arrancar ya.

¿Cómo se gesta tu fichaje por 'Cuatro al día' tras una década en un formato tan consolidado como 'El Programa de Ana Rosa'?

Yo tengo contrato con la cadena y la cadena me dice: "oye, queremos que hagas esto", pues yo voy y lo hago. Llevo 21 años de mi vida laboral y nunca he dicho que no a ningún trabajo y con esa filosofía me ha ido muy bien. La primera que me lo comentó fue Ana Rosa y luego hablé con Chelo Montesinos, de la productora, y luego ya subí a hablar con los jefes de Mediaset que, en definitiva, son mis jefes, porque tanto Ana como Chelo son amigas. Me lo propusieron y mi preocupación era no desvincularme de 'El programa de AR', es algo que he conseguido porque me dijeron: "nos haces un favor quedándote en reality", pero el favor pero el favor me lo hacen ellos a mí. A mí los retos me encantan y también te acomodas. Cuando llevas 11 años, no sabes si llevas 11, 15 o 20 años exactamente igual. Mi ego profesional lo tengo más que satisfecho. Me ha venido esta oportunidad pero hasta la altura de las expectativas que han depositado en mí, porque lo único que va a cambiar de momento es el presentador. No quiero entrar como un elefante en una cacharrería, introduciendo cambios o haciendo una gran revolución porque la gente lleva desde febrero del año pasado trabajándoselo con los contenidos, con el formidable trabajo que ha hecho Carme que ha pasado del 1,9 a un 4 y pico. Prefiero dar tiempo al equipo para que el equipo se haga a mi forma de trabajar y yo me adapte al equipo. Si hay cambios se van a hacer de manera muy muy paulatina y muy progresiva.

¿Qué tenéis preparado para este inicio? ¿Qué aire quieres darle a nivel personal? ¿Qué consejos te ha dado Carme Chaparro?

Carme ha sido estupenda desde el primer momento y se lo comunicaron el mismo día que a mí. Hablamos y ella se preocupa mucho por su equipo y le preocupaba pues que yo supiese valorar la enorme labor profesional que ellos han hecho y yo le dije "descuida, que así será". Ella tenía muchas ganas de iniciar el nuevo proyecto ('Mujeres al poder') y bueno a mí todo me lo fían a que el cambio de presentador genere una especie de estímulo en la audiencia. Eso me da un poco de vértigo, que depositen tantas expectativas en mí.

Quiero que sea todo muy dinámico, con muchos reporteros sosteniendo el directo con sus entrevistas al protagonista o testigo que tengan

Dices que los cambios serán de forma paulatina. ¿No habrá ninguna nueva sección o colaboradores?

Va a haber una sección de denuncia que arrancamos y nos funcionó muy bien con la eliminación de determinados impuesto como por ejemplo el de sucesiones que es un abuso tributario en toda regla y que queremos seguir extendiendo. Yo sí que quiero poner mucho el foco en la sostenibilidad y en el cuidado del planeta y en el tema del cambio climático. Quiero que la gente brille, quiero que sea un programa coral, quiero que sea un programa de mucha gente defendiendo su trabajo. Soy de todo menos presidencialista, este es un programa de 'Cuatro al día' que es un programa del espectador, de todos los que lo hacemos. Quiero ver mucho más a Mónica Sanz de lo que lo he visto hasta ahora en 'Cuatro al día', quiero que el plató se convierta en un elemento más de la propia puesta en escena de la información y que sea todo muy dinámico, que la gente haga mucha calle, mucho reportero, muchos reporteros gráficos sosteniendo ellos el directo, llevando las entrevistas del invitado, protagonista o el testigo que tengan. Un programa muy coral.

Prat seguirá colaborando en la mesa de corazón de 'El programa de Ana Rosa'

¿Cómo va a afectar esto a tu presencia por las mañanas con Ana Rosa?

Yo ya no estaré ni en la mesa política ni en la mesa de actualidad y mi presencia en 'AR' se va a circunscribir a la parte de corazón y de reality, que es el club social que le falta un poco de las pasiones y a mi me divierte mucho poder sacar la vena que no podré sacar en 'Cuatro al día' hasta que empiece 'La isla de las tentaciones' con Mónica Naranjo que sí vamos a hacer una sección dedicada al reality. Me cambia la vida, en vez de ir a recoger al colegio por las tardes pues iré a llevarle por la mañana, iré a hacer deporte y me incorporaré a AR entorno a las 11 de la mañana para estar listo a las 12. Luego tengo que estar pendiente de las reuniones de escaleta de 'Cuatro al día', del avance que hacemos con Sonsoles Ónega a las 14:55h y luego he de recoger el testigo de Risto Mejide a las 17:20h y empezar a tope. Saldré a las 20h y llegaré a tiempo para cenar con los niños y descansar y preparar el nuevo día. Yo le llevo todo muy pautado, me gusta tener el tiempo organizado porque al final, si te organizas, te da tiempo a todo.

¿Habéis hablado con la cadena de una fecha límite para compatibilizar los dos, o en principio es a largo plazo?

Ni lo han planteado, ni lo han sugerido ni yo tampoco, de verdad. Pero sto hay que salvarlo, esto hay que sacarlo adelante, esto hay que asentarlo más que salvarlo, si podemos subir un poco la audiencia magnífico. Esa es nuestra apuesta. La verdad es que han puesto todo el empeño en las tardes de Cuatro. No no hay plazos, estoy siendo honesto, y llegar a hacerte con las riendas y que te pongan una fecha de caducidad tampoco me parece muy constructivo.

Preguntaba más por el hecho de compatibilizar ambos trabajos, por si resulta demasiada carga.

Si algún día me da un jamacuco pues entonces tendré que bajar el listón (risas), pero yo no me quiero destetar del programa. Es que yo tengo mi familia aquí en casa, pero yo tengo a mi otra familia en 'El programa de Ana Rosa' y ya los vínculos transcienden mucho lo profesional. No quería romper esa conexión, Ana tampoco, los compañeros tampoco, la productora tampoco y la cadena tampoco. Todos contentos.

'El programa de AR' te ha "despedido" con un vídeo de tus mejores momentos. ¿Con cuál te quedas?

Con todos. Han sacado mucho de lo último, de los últimos años, pero te tienes que divertir, porque si tú te diviertes, haces divertir al espectador y hablamos muchas veces de cuestiones muy dramáticas y a veces desdramatizar con un chascarrillo en un momento determinado pues también nos viene bien a nosotros para poder seguir hablando de temas que te revuelven el estómago y también les sirve al espectador para hacer impás. A mí me divierte romper un poco el hielo, a veces lo consigo con más gracia y otras veces con menos.

Si tengo que elegir un momento duro de contar: los atentados de Bruselas y los de la Rambla de Barcelona

¿Y si tuvieras que elegir un momento complicado por una noticia especialmente dura que os haya tocado vivir o contar en el programa?

Ha habido muchísimos. Yo me acuerdo que además me tocó a mí hacerlo, el de los atentados de Bruselas, el de los atentados de la Rambla de Barcelona. Esos son momentos muy complicados por el propio dramatismo de la noticia porque te obliga a descabalgar todo el programa, centrarte en eso, trabajar al minuto y en función de la información que va llegando, a recomponer y porque te afecta también. Es como el bombero que va a excarcelar a un accidentado que sí, es su trabajo, pero no deja de afectarle o al psicólogo que atiende a la víctima de una tragedia o que le han matado a un familiar. Sí te afecta. Yo creo que han sido los momentos más duros, los temas de los atentados del terrorismo yihadista ha habido momentos muy complicados.

Supongo que últimamente también será complicado enviar a un compañero a informar sobre las protestas en Cataluña y temer alguna agresión. ¿Cómo se vive desde dentro?

Esos tiene un mérito de narices. Salir a la calle para no solo tener que hacer tu trabajo sino tener que encima hacerlo en esas condiciones... Creo que todos los reporteros que han tenido que trabajar en Cataluña en los últimos tiempos se merecen todos nuestro reconocimiento. Nadie que no haya trabajado en esas circunstancias sabe lo que es, porque una cosa es el directo, pero luego hay que estar ahí, pendiente de la noticia y de contarla hasta que la cuentas. Es una labor muy complicada. Yo siempre le escribo a Miquel Valls mensajes de ánimo. Esto es un producto de lo que se vive en la propia sociedad catalana. Nunca entenderé lo de prensa española manipuladora, ¿cómo se puede manipular un directo y lo que ocurre en un directo?

"Creo que hay grandes dosis de mediocridad entre nuestros políticos"

En los últimos meses has visto cómo se explicaban la mayoría de los líderes políticos en el programa. ¿Cómo hemos llegado a estas segundas elecciones?

Hemos llegado aquí por la ineptitud de nuestros políticos, porque no han sabido y dudo sinceramente que lo consigan. Hemos tenido que repetir elecciones para tener un pacto para formar un gobierno ahora pendientes de una investidura que no sabemos si va a salir o no, cuando a los políticos para lo que les pagamos es para solucionar los problemas de la gente. Creo que están instalados en el "y tú más" y ganar la batalla del relato y a los ciudadanos no nos importa eso, nos interesa que solucionen los problemas, y llevamos en el bloqueo y desgobierno desde hace mucho tiempo. Si no se ven capaces, que se vayan a su casa y dejen paso a otro. Siempre he pensado que uno de los grandes problemas de la política es el político profesional. Ese que no ha estado en contacto con el mundo laboral ni sabe lo que es la vida fuera de la política, porque pierden el contacto con la realidad. Viven en una nube. Creo que hay grandes dosis de mediocridad.

¿Crees que es posible que haya terceras elecciones?

Seguramente saquen adelante la investidura, pero no creo que el gobierno dure más de un año y medio. Se aprobarán unos primeros presupuestos y luego tendrán el sostén de los nacionalistas o de los independentistas, les saldrá uno por peteneras... Es que PSOE y Unidas Podemos solo suman 155 más los 3 de Más Madrid. ¿Con eso a dónde vas? ¿Se puede gobernar así? Ya lo veremos, yo tengo serias dudas.

'Eurogames' ya se ha estrenado en Italia

Pronto te veremos presentando 'Eurogames 2019' junto a Lara Álvarez, recuperando el espíritu del 'Grand Prix'. ¿Cómo fue la experiencia y cuándo podremos verlo en España?

Estamos dándole los últimos remates de edición, a partir de ahí no sé nada. Han sido 6 fines de semana muy intensos con Lara Álvarez y la gente de Magnolia. Me lo he pasado muy bien, hemos disfrutado muchísimo aunque ha sido agotador. El programa es muy divertido, muy dinámico. Yo he hecho lo que me tocaba, lo demás no depende de mí. Fecha de emisión, dónde lo sitúan... No tengo ni idea. Tampoco lo pregunto. Yo he hecho con Lara lo que tocaba, me he llevado con ella de maravilla es un amor y una grandísima profesional, la gente de Magnolia igual y en Mediaset Italia fantástico.

¿Se sigue viviendo pendiente de la audiencia cada día tras años liderando las mañanas?

Me imagino que cuando son muy buenas estás menos pendiente que cuando son muy malas. Yo a partir de ahora no voy a tener más remedio que estar muy pendiente. Pero yo no lo vivo como otros para los que la audiencia acaba convirtiéndose en una obsesión. Me da la sensación de que voy a hacer el camino inverso y a partir del lunes sí. Pero uno tiene que hacer su trabajo y analizar lo que ha gustado más y lo que ha gustado menos. Por eso digo que el trabajo que ha hecho Carme y el equipo desde febrero asentando un producto que empezó con un 1,9% a situarlo en un 4% y pico tiene muhco mérito. No sería justo que yo llegase e intentase deshacer todo ese trabajo.

Una de las polémicas de este verano fue la llamada del padre de Diana Quer para pedir que no se emitiesen las imágenes de la reconstrucción del crimen del Chicle. ¿Qué valoración hacéis de ese caso?

Sí, aquello fue inusual, pero no se emitió. Lo emitimos el viernes (22 de noviembre), al mismo tiempo o incluso más tarde que el resto de las cadenas y justo cuando se estaba viendo en sala. Y nosotros lo que íbamos a emitir es que justo lo que se ha visto en el juicio: audios, sin los momentos más escabrosos cuando él escenifica cómo le arrebata la vida a Diana con un muñeco que simula ser ella. Todo eso lo habíamos cuidado, pero Juan Carlos pidió que no se emitiese y no se emitió, hasta ahora. Me llama en directo un señor que ha pasado por lo que ha pasado y mira, me la envaino. No me puedo imaginar el enorme sufrimiento por el que ha pasado esa familia. Todo lo que podamos hacer, más allá de criterios y ética periodística, para no aumentar ese sufrimiento, ha de ser así.

Para terminar, ¿qué le dirías al público para que se asome a esta nueva etapa de 'Cuatro al día'?

Que vamos a intentar ser muy honestos con ellos, intentar entretenerles y que sean uno más de la familia o incorporarnos nosotros a su familia como un miembro más.