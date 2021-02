Gabbi Tuft, superestrella de la WWE, sale del armario como mujer trans: "Esta soy yo"

La exluchadora de la WWE anteriormente conocida como Tyler Reks anunció su identidad como mujer trans en su cuenta de Instagram, compartiendo también el nombre que había elegido: Gabbi Tuft. La noticia fue publicada por ella misma el 5 de febrero, cuando compartió una fotografía comparando su actual apariencia con la anterior: "Esta soy yo. Sin vergüenza, sin pudor, yo", comenzó el escrito Tuft, el cual fue muy aplaudido en las redes sociales: "Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso y asustado de lo que el mundo pensaría; temeroso de lo que mi familia, amigos y seguidores dirían o harían", confesó.

Gabbi Tuft

La superestrella abrió su corazón y explicó el complicado proceso por el que pasó: "Los ocho meses anteriores han sido algunos de los más oscuros de toda mi vida. La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarse al mundo casi ha acabado conmigo en múltiples ocasiones". Sin embargo, afirmó que el momento en el que dejó de pensar en lo que dirían otras personas, fue cuando consiguió descubrirse a sí misma: "El día en que dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás, permití que mi auténtico yo saliera a la luz".

"Ya no tengo miedo y ya no soy temerosa. Ahora puedo decir con confianza que me amo por quien soy", afirmó la exluchadora de la WWE. "No espero que todo el mundo esté de acuerdo o lo entienda. No me corresponde cambiar ninguna de sus creencias fundamentales. Sólo sé que la cáscara exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma", explicó Tuft, quien señaló que tiene el apoyo de su esposa, familia y amigos con los que estará "eternamente agradecida". Además, en todo momento, quiso dejar claro que irá respondiendo a todas las preguntas que se le hagan porque ante todo quiere ser "una luz para aquellos que lo necesiten".

Su trayectoria laboral

Gabbi Tuft, antes conocida como Tyler Reks, empezó su carrera en la WWE en 2008 para la Florida Championship Wrestling (FCW), donde consiguió ganar el Campeonato de Pesos Pesados de FCW. Algo que también obtuvo en la división por equipos hasta en dos ocasiones. Llegó a trabajar junto a Curt Hawkins hasta que finalizó su paso en la empresa en 2012. Después de esto, la exluchadora comenzó una carrera en marketing y creó una página web de fitness junto a otros compañeros.