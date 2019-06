Michael D. Cohen ('Henry Danger') sale del armario como hombre transgénero

Hay dos tendencias que chocan frontalmente en el contexto estadounidense. Por un lado, la política institucional impulsada por Donald Trump, que pretende retirar leyes que protegen de forma especial a la comunidad trans; y, por otro, el creciente interés de la ficción estadounidense en reflejar toda clase de realidades en sus personajes, incluida la transgénero. En medio de este debate, el actor Michael D. Cohen ha decidido revelar que él mismo fue asignado mujer al nacer.

Michael D. Cohen como Schwoz de 'Henry Danger'

Cohen ha sido secundario en películas como "Whiplash" o "Suburbicon", y, desde 2014, interpreta al personaje de Schwoz Schwartz en 'Henry Danger', la serie superheroica de Nickelodeon, emitida en abierto en España por Clan. Sin embargo, en toda su carrera no había sentido la necesidad de hacer pública esta información sobre él hasta que las políticas de su presidente le han hecho dar el paso, en una entrevista a la revista TIME, en la que afirmaba: "Esta locura de acoso y opresión sobre los derechos está pasando justo delante de mí. No puedo permanecer en silencio".

El intérprete explicaba que pretende intentar luchar contra la ignorancia tras estos movimientos políticos: "El nivel de, seamos educados, desinformación en torno a los temas que afectan a los trans es muy profundo y destructivo". Por ello, con su ejemplo espera desmontar mitos y contar su verdad en torno al proceso que ha vivido desde que, en el 2000, inició su proceso de transición.

Conjugado en pasado

Este "viaje transgénero", como lo ha definido el propio actor, le ha llevado en la actualidad a desechar la etiqueta de "hombre trans", aunque sea un hombre que anteriormente era leído como mujer. Eso sí, no la ha dejado de usar por considerar que esté mal emplearla: "Hay gente que siente que refleja su identidad y están muy a gusto con ello, y es completamente válido".

En el caso de Cohen, prefiere considerarse a sí mismo simplemente un hombre, ya que siente que la etiqueta "trans" era adecuada únicamente para definirle mientras estaba en proceso de sentirse cómodo con su género: "He trabajado muy duramente para alcanzar la verdad y he adoptado etiquetas en el pasado que no me parecían totalmente verdaderas por la conveniencia del momento".

Orgulloso y sin miedo

Dentro de la entrevista, el canadiense ha afirmado que, teniendo en cuenta que actúa en la sitcom más larga que tiene en emisión Nickelodeon, la gente puede interpretar que este paso "tiene que ver con forzar una agenda en los niños, y no". Su papel en la serie como el brillante ingeniero que ayuda a los héroes protagonistas parece bastante apuntalado desde que fuera ascendido a personaje regular en la quinta temporada, y, para el actor, su salida del armario solo puede tener consecuencias positivas: "Lo que hace es mandar un mensaje a los niños de que, sea como sea cómo te identifiques, va a ser celebrado, valorado y aceptado".