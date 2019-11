Gary Oldman protagonizará el drama de espías 'Slow Horses' para Apple TV+

Gary Oldman está preparado para sumergirse de nuevo en el género que le valió su primera nominación al Oscar. Tras la buena acogida de "El topo" a comienzos de esta década, el intérprete londinense saltará a la pequeña pantalla para protagonizar 'Slow Horses', un nuevo relato de espionaje que podrá verse a través de Apple TV+. De esta manera, el servicio de streaming sigue planeando su expansión tras su reciente lanzamiento.

Gary Oldman en "El topo"

Como informa Deadline, 'Slow Horses' adapta la primera novela de la saga literaria de espías elaborada por Mick Herron. En este trasvase a la televisión, Oldman encarnará a Jackson Lamb, un agente de mente ejemplar, pero no tanto de comportamiento, que es destinado a la Slough House del MI5, el servicio secreto británico, donde acaban recalando aquellos agentes que han cometido errores de bulto durante sus misiones.

El desarrollo del proyecto corre a cargo de See-Saw Films, la productora responsable de 'Top of the Lake', que ha contado con los servicios de Graham Yost, showrunner de 'Justified', y Will Smith, asiduo colaborador del creador de 'Veep', para materializar la adaptación. Es, por lo tanto, un proyecto de perfil alto, con el que Apple TV+ tratará de mantener su estatus de imán de estrellas.

Con el futuro trazado

Con ocho novelas a sus espaldas, 'Slow Horses' puede contar con un extenso recorrido en Apple TV+. Por ahora, la plataforma tan solo ha mostrado sus primeras series originales, con 'The Morning Show' y 'See' al frente, pero no tardará en ampliar su incipiente catálogo. La siguiente en sumarse a la fiesta de estrenos será 'Servant', dirigida por M. Night Shyamalan, que llegará a la plataforma el 28 de noviembre, y una semana más tarde se podrá acceder al thriller 'Truth Be Told', protagonizado por Octavia Spencer y Aaron Paul.