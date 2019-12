Gema López comparte su último retoque estético en pómulos y rostro, con un valor de 1.570 euros

Los retoques estéticos entre las celebrities, especialmente a la hora de trabajar en la tele, no son ningún misterio, como ocurre entre los colaboradores de 'Sálvame', como han sido los casos de Belén Esteban, Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez y María Patiño, a los que ahora se ha unido su compañera Gema López, quien compartió su último retoque estético en su cuenta de Instagram.

Gema López comparte los resultados de su retoque estético en Instagram

"Yo también me he animado a probar el Efecto Contouring", anunció la colaboradora, haciendo referencia a la clínica dedicada a cirugía y estética, entre otras especialidades, a la que había acudido para someterse a un retoque con el que conseguía unos "pómulos marcados y rostro más estilizado e iluminado". "Estoy encantada y como me habéis escrito mucho para preguntarme cuando me veis en la tele, os lo he dejado todo en mi story", comunicó la periodista, antes de pedir la opinión sobre los resultados a sus seguidores.

Dicho tratamiento rondaría los 1.570 euros, tal y como recoge ABC, y consiste en una técnica "para definir y realzar la estructura facial" con el relleno facial Ellansé. "Además de dar un efecto sin cirugía, estimula la regeneración de colágeno de forma inmediata y el Ácido Hialurónico es una sustancia natural que ayuda a rejuvenecer y mejorar el aspecto visual de nuestra piel", explica la web de Clínicas Diego de León, centro que mencionó López en su publicación en la red social.

Opiniones dispares

La publicación de Gema López recibió multitud de comentarios, muchos de ellos alabando a la colaboradora de Telecinco o incluso preguntando el precio del tratamiento. No obstante, también ha habido quienes han cuestionado los resultados del retoque de la colaboradora o incluso han criticado que se haya sometido a ella. "Tu no necesitas nada, Gema. Estás preciosa", alabó un seguidor, mientras otros le recriminaban a la publicidad que estaba haciendo. "Gema estás estupenda. Ten cuidado con lo que te haces, porque hay compañeras tuyas que cuanto más se han echo peor están", comentó otro usuario de Instagram, en línea con algunos de las opiniones lanzadas en la publicación de López.