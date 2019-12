Alejandra Rubio, harta de los comentarios sobre su físico: "No tengo ninguna enfermedad"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, es la mujer de moda y no para de acumular seguidores en su perfil de Instagram. La influencer de 19 años comparte su día a día con sus seguidores, lo que, como por desgracia es habitual, no está exento de críticas.

Alejandra Rubio contesta a sus seguidores

En uno de sus últimos vídeos en la web de Telecinco, Alejandra ha respondido abiertamente a 100 preguntas de sus fans, desvelado información que hasta el momento se desconocía. La benjamina de las Campos ha dado algunos datos sobre su físico, algo que llevan mucho tiempo cuestionando sus seguidores.

Alejandra confesó medir 1,71cm y admitió cuál es su peso, siendo totalmente consciente de la repercusión que podía tener su respuesta: "Me vais a machacar, peso 43 kg. Sí, estoy muy delgada, es mi constitución. No tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún problema. Lo digo de antemano porque os conozco", reconocía la nieta de María Teresa Campos cansada de las críticas, pues ya negó en varias ocasiones que tuviera anorexia. Por eso, sabía que al admitir su peso muchos volverían ha recordarle el tema.

La relación con su madre

La hija de la tertuliana de ''Sálvame'' respondió a todo tipo de preguntas. Gracias a este cuestionario, Alejandra dejó ver la buena relación que tiene con su madre, a pesar de que discutan de vez en cuando. También ha opinado sobre las críticas que recibe por ser hija de famosos: "Generalmente no me afectan, suelo pasar bastante. Alguna vez sí, pero no es lo normal", ha zanjado.