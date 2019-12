Chelo García-Cortés pide perdón por hacer un comentario antisemita en 'Sálvame'

'Sálvame' es conocido en parte por sus polémicas y una de las últimas se produjo durante el programa del 12 de diciembre en el que hubo una discusión entre Chelo García-Cortés y María Patiño. En el transcurso de esta, García-Cortés pronunció "perro judío", una expresión popular, pero con connotaciones antisemitas, que hizo que la asociación ACOM (Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio) exigiera sus disculpas.

Chelo García-Cortés en 'Sálvame'

La periodista y colaboradora de 'Sálvame' se excusó ante la asociación y el público durante el programa del día 13. "Les pido disculpas si me han entendido mal", añadiendo que esa expresión no es algo que diga de forma habitual. "Puedo presumir de que entre mis mejores amigos tengo muchos amigos judíos", decía, antes de repetir sus disculpas y terminar su intervención asegurando que "Chelo García-Cortés no es antisemita".

ACOM ha compartido ese fragmento del programa en su cuenta de Twitter, agradeciendo las disculpas. Han matizado también que son una asociación "pro-israelí" (no pro-israelita como decía la colaboradora) y que el uso de expresiones similares debería molestar "a cualquier ciudadano demócrata".

Esta asociación PRO-ISRAELÍ le agradece a @chgarciacortes sus disculpas tras el comentario antisemita ("perro judío") vertido en antena, y por admitir que no lo volverá a utilizar. Ese tipo de comentario no debe molestarnos sólo a nosotros, sino a cualquier ciudadano demócrata. pic.twitter.com/2SxT7i1X8h — ACOM ???????????????? (@ACOM_es) 13 de diciembre de 2019

Reincidentes

En la nota en la que pedían que García-Cortés se disculpara, ACOM añadía que no es la primera vez que en 'Sálvame' y programas relacionados se usa esa misma expresión. Se remiten al caso de Carmen Borrego, en abril de 2019en 'Sábado deluxe', por la que María Patiño tuvo que salir al paso y pedir disculpas en nombre de su colaboradora. Además incluyen al uso que Kiko Matamoros hizo de la misma expresión en 2016, por lo que la dirección del programa se disculpó ante la FCJE (Federación de Comunidades Judías en España).