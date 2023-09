Gema López ficha como copresentadora de 'Espejo público' tras el final de 'Sálvame'

Por Almudena M. Lizana |

A partir del lunes 11 de septiembre de 2023, Gema López será la copresentadora de 'Espejo público' en la sección de corazón "Más espejo", junto a Susanna Griso y Miquel Valls. De esta manera, la periodista regresa a Antena 3 tras el final de 'Sálvame' y doce años después de su partida de la cadena principal de Atresmedia.

Gema López

Nando Escribano ha sido el encargado de. Entonces, Susanna Griso recibía una misteriosa llamada telefónica, generando más expectación todavía. Ya a la vuelta de la publicidad, han dado la esperada noticia que va a dar un aire fresco a 'Espejo público'.

"Uno de los motivos por los que acepta es porque quiere trabajar con la auténtica reina de las mañanas", empezaba Escribano, lanzando lo que podría ser una pulla directa a Ana Rosa Quintana. "Soy Gema López y vengo a contaros una super noticia. Susana, prepárate, porque nos vamos a desmelenar", decía la excolaboradora de 'Sálvame' en un vídeo de presentación.

La reacción de los colaboradores

"Que tiemblen todos los famosos, porque a partir del lunes la va a liar cada día en "Más espejo". A Gema no se le escapa nada, hoy se ha reencontrado con muchos compañeros", explicaba Valls. "Ayer hablé con ella y me dijo que no lo sabía todavía y hoy me encuentro con esto", cuenta Laura Fa, sorprendida. "Llevábamos semanas detrás de este fichaje", ha indicado Griso.