El pasado sábado 7 de mayo, Gemma Cuervo abrió las puertas de su casa al equipo de 'Socialité'. Mientras enseñaba todos los rincones y secretos de su hogar, la actriz relató partes de su vida privada y profesional, donde, entre otras cosas, confesó que echaba de menos a las que fueron sus más estrechas compañeras en 'Aquí no hay quien viva', Emma Penella y Mariví Bilbao.

Emma Penella, Gemma cuervo y Mariví Bilbao en 'Aquí no hay quien viva'

El recorrido de la casa comenzó en el salón, donde destacó varias fotografías en las que aparecían su ya fallecido marido, Fernando Guillén, y sus hijos, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Guillén Cuervo y Natalia Guillén, con los que aseguró mantener una estrecha relación: "He tenido la suerte de que mis hijos me quieren mucho", declaró. A su vez, también enseñó todos los premios que consiguió gracias a su trayectoria como actriz, entre los que se encontraban los primeros Premios Ondas.

Después de terminar el recorrido, la actriz no pudo evitar romperse en lágrimas al acordarse de su marido: "Éramos un matrimonio muy querido, nos llevábamos muy bien porque él no se enfadaba nunca, no discutíamos nunca", afirmó, confesando lo mucho que lo echa de menos y que le habla todos los días a través de un cuadro. "Ten en cuenta que tengo tres hijos, que por ellos tengo que estar fuerte, sana y maravillosa", añadió.

La pérdida de Emma Penella y Mariví Bilbao

Además de a su marido, Gemma Cuervo también confesó con ternura lo mucho que echa de menos a Emma Penella y Mariví Bilbao. A pesar de contar con una amplia trayectoria en el mundo del teatro, del cine y de la televisión, el trío que formó con ambas en 'Aquí no hay quien viva' convirtió su papel de Vicenta en uno de los más icónicos de la ficción española: "Teníamos un trío, por ejemplo, Emma Penella, Mariví y yo, encantador. A cual más diferente. A cual más bonita. Ya no están, las dos fallecieron y me he quedado yo sola", comentó, narrando lo más característico de cada una. Para finalizar, Cuervo admitió que no quiere jubilarse: "Adoro mi profesión, que no me la quiten. Hasta el último momento seré actriz", sentenció.