Cada vez está más cerca la llegada de 'La casa del dragón', pero aún no hay fecha concreta para el estreno en HBO de una de las series más esperadas del 2022. George R.R. Martin ha anunciado emocionado en redes sociales que el rodaje de la producción ya ha finalizado.

El escritor, autor de la saga "Canción de hielo y fuego" en la que se basaba la serie original, también lo ha confirmado en una publicación en su blog personal "Not A Blog": "Emocionantes noticias desde Londres", escribe en el mismo. "Me han informado de que el rodaje de la primera temporada de 'La casa del dragón' ha finalizado. Sí, los diez episodios. He visto algunos cortes preliminares y me encantan. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por delante: efectos especiales, ajustes de color, banda sonora y posproducción", redactaba.

#TargaryenThrusday BONUS Exciting news out of London — I am informed that shooting has WRAPPED for the first season of HOUSE OF THE DRAGON. https://t.co/DZ2uMICFck pic.twitter.com/05tEfHWFqj